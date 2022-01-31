«Яндекс» и МФТИ открывают факультет программной инженерии

«Яндекс» и МФТИ откроют факультет программной инженерии. Высшая школа программной инженерии МФТИ и «Яндекса» будет готовить бэкенд-, фронтенд-, фуллстек-разработчиков и архитекторов программного обеспечения. В основе программы лежит проектная деятельность — бо́льшую часть времени студенты будут заниматься учебными проектами и проходить специальные курсы. Это новый подход к обучению ИТ-специалистов, который позволит студентам подготовиться к предстоящей работе. В первый год предусмотрено 36 бюджетных мест.

Программа основана на методе проектного обучения: студенты учатся, решая практические задачи и разрабатывая реальные продукты. Уже на первом курсе учащиеся погружаются в атмосферу, приближенную к работе в компании. Проекты можно выбирать, их предлагают преподаватели и менторы. В первый год обучения можно работать над кейсом самостоятельно, в последующие — нужно присоединиться к команде.

Часть программы — обязательная для всех, часть — индивидуальная. Каждый семестр студенты будут составлять собственный учебный план, добавляя в расписание специальные курсы, которые помогут в реализации проекта. Среди основных дисциплин — математический анализ, линейная алгебра, языки программирования Java и C++, дискретная математика и архитектура операционных систем. В базовую программу также входят лекции по финансовой грамотности, основам коммуникации и управлению стартапом. В рамках спецкурсов студенты могут изучить востребованные специальности, прокачать инженерные навыки или углубиться в основные дисциплины.

Обучение рассчитано на четыре года. Приемная кампания начнется летом 2022 г. Руководителем факультета стал Алексей Малеев, директор центра развития ИТ-образования МФТИ.

«Создание новой программы — большой шаг в развитии сотрудничества академии «Яндекса» и МФТИ. Вместе с командой института мы разработали концепцию программы и составили учебный план. Основой всего является проектная работа студентов. Преподавать будут в том числе эксперты из «Яндекса», они же будут курировать студенческие проекты. Общеобразовательные курсы сформируют базу, на которую можно надстраивать дополнительные навыки по выбору студента, нужные как для развития проекта, так и для карьерного роста в целом. На 2-3 курсе студенты уже будут готовы к стажировкам, а выпускники смогут претендовать на позиции разработчиков в лучших российских и зарубежных компаниях. Задача программы — познакомить студентов с разнообразием инструментов для решения задач, научить их вести процесс разработки и работать в команде», — сказала Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.

«ИТ-индустрия стремительно развивается, являясь одним из драйверов мировой и национальной экономики. Именно вузы сейчас стоят в авангарде этих изменений и призваны решать две ключевые задачи: восполнять дефицит кадров для индустрии и разрабатывать научные подходы к решению новых задач в этой сфере. МФТИ сегодня входит в топ-100 мировых университетов в области компьютерных наук, но чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо привносить в образовательный процесс лучшие практики и технологии и привлекать к научным и образовательным проектам лучших ИТ-партнеров. Открытие новой физтех-школы с компанией «Яндекс» — это одновременно и тот шаг, которого ждут от нас абитуриенты, желающие быть востребованными в самых престижных ИТ-проектах после окончания института, и большой задел в реализации научных и прикладных проектов Физтеха в области информационных технологий», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

«Традиция Физтеха готовить специалистов в базовых организациях и на базовых кафедрах, но давать задачи без готового решения — это в некотором роде эксперимент, особенность педагогического дизайна новой образовательной программы и залог подготовки специалистов, которые смогут не идти к готовому решению, а под руководством научных руководителей самостоятельно решать задачи, которые ставит перед студентами индустрия», — отметил директор высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

В будущем на базе факультета откроется проектный центр, где студенты смогут работать над кейсами от реальных компаний и заниматься научной работой.

Партнерские программы с вузами — одно из направлений работы академии «Яндекса». Базовая кафедра «Яндекса» — кафедра анализа данных — уже больше десяти лет действует в МФТИ и сейчас является частью физтех-школы прикладной математики и информатики. На кафедре учатся студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты. Также совместные образовательные программы Яндекса открыты в МГУ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, РЭШ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ЕУ и других университетах.