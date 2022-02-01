Группа «Т1» запустила новый сайт

Группа «Т1» объявила о запуске нового корпоративного сайта на домене t1.ru. Разработкой дизайн-концепции сайта занималась студия Артемия Лебедева.

Задача нового сайта – продемонстрировать компетенции группы «Т1» как высокотехнологичного игрока рынка, готового предлагать инновационные решения для клиентов и партнеров, а также структурировать многолетний опыт, накопленный компаниями холдинга. Интерфейс позволяет оперативно находить информацию об услугах и реализованных проектах и решениях группы «Т1», а трехмерный дизайн подчеркивает идентичность холдинга и отвечает его единым стандартам интернет-присутствия. Экосистема сервисов «Т1» оформлена в виде композиции из трехмерных фигур, что позволяет визуально дифференцировать направления работы компаний группы и легко ориентироваться в спектре цифровых решений и услуг.

Описание кейсов «Т1» переформатировано: теперь их поиск по различным параметрам значительно облегчит четкое структурирование. Загрузка кейсов также упрощена благодаря динамичному конструктору с большим количеством блоков и возможностью самостоятельной верстки и доработки.

С запуском нового сайта была также усовершенствована система обратной связи: на сайте появилось единое «окно», куда можно обратиться по любым вопросам 24/7. Отдельный раздел «Карьера» полезен соискателям и содержит описание актуальных вакансий.

«При разработке сайта мы ставили своей задачей выделить «Т1» на фоне конкурентов абсолютно во всем, начиная от дизайна кнопок и заканчивая стилистикой иллюстраций. Крупные заголовки и заметные кнопки, верстка во всю ширину экрана и акцент на 3D-графике работают на образ компании-лидера, которая не подстраивается под рынок, а контрастирует с ним», – сказал Михаил Лунёв, дизайнер проекта «Студии Артемия Лебедева».

«Для современной компании ее цифровой образ является важнейшим элементом бренда, а сайт – главной визитной карточкой. Новый сайт должен не только соответствовать обновленному бренду группы «Т1», но и быть удобным и информативным для посетителей, так чтобы любую информацию о компаниях группы, их экспертизе и компетенциях можно было найти буквально за несколько кликов. Наша цель – создавать лучшие продукты для наших клиентов, и новый сайт отражает нашу готовность постоянно совершенствоваться и улучшать наши сервисы», – отметил Денис Должиков, директор по маркетингу группы «Т1».

Ранее в 2021 г. группа «Т1» провела ребрендинг, изменив название и визуальное представление бренда. Буква «Т» в наименовании холдинга отражает технологичность, «1» (единица) символизирует намерение быть первыми, а плюс обозначает миссию «Т1» – создавать дополнительную ценность, способствовать росту бизнеса заказчиков и отрасли в целом.