Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 14 января 2022 г. №6 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с лицами, указанными в пункте 3 части 9 статьи 14 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»

Если владельцы иностранных сайтов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей не соблюдают установленные запреты, то Роскомнадзор ограничивает переводы и прием платежей в их пользу. Для проверки соблюдения ограничений уполномоченный сотрудник совершает соответствующую сделку.

Также ведомство вправе требовать и получать у кредитных организаций, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании результатов действий по совершению сделки. Правительство РФ урегулировало вопросы взаимодействия с перечисленными субъектами. Оно осуществляется путем направления Роскомнадзором запроса о предоставлении сведений. Приведена его форма. Указано, какие сведения можно получить.

Постановление действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. №41 «О внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Скорректированы правила учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

В соответствующем информационном ресурсе будут дополнительно размещать информацию о медотводах, о положительных ПЦР-тестах и о положительных анализах на антитела.

С помощью ресурса будут формировать извещения о случаях COVID-19 (состав сведений согласно учетной форме №058/у), передавать данные Минцифры для хранения и отображения на портале госуслуг сертификатов о вакцинации или медотводе.

В ресурсе будут отражать наименование и адрес места работы (обучения), дату последующего посещения образовательной организации, дату и час первичной сигнализации (фамилия сообщившего, кто принял сообщение).

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2022 г. №32 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. №248»

Скорректирован порядок предоставления субсидий на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.

Уточнено, что средства выделяются Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Соглашение о субсидировании заключается с Минфином в ГИИС «Электронный бюджет». Изменено его содержание. Дополнены требования к получателю средств. Его руководитель и главный бухгалтер не должны состоять в реестре дисквалифицированных лиц.

Минфин уполномочен проводить мониторинг достижения результатов предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 21 января 2022 г. №23 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Уточнены правила использования ЕСИА в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.

В частности, предусмотрена возможность получения простой электронной подписи, используемой для предоставления госуслуг, аккредитованными филиалами и представительствами иностранных юрлиц. Установлена возможность автоматического проставления СНИЛС и ИНН в форме регистрации из информационных систем ПФР и ФНС. Упрощена регистрация в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. Они могут не вносить свой СНИЛС до завершения регистрации в ЕСИА (до получения «подтвержденной» учетной записи). Также для иностранных граждан предусмотрена «проактивная» проверка сведений о документе, удостоверяющем личность.

Также скорректированы правила использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 13 января 2022 г. №2 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области связи»

С 1 марта 2022 г. вводится ключевой показатель контроля (надзора) в области связи. Это отношение объектов госконтроля (надзора), по которым принято решение об их отнесении к более низкой категории риска, к объектам госконтроля (надзора), по которым принято решение об их отнесении к более высокой категории риска.

Установлено, что если объект госконтроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, то он считается отнесенным к категории низкого риска. Контрольный (надзорный) орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта госконтроля критериям иной категории риска либо об изменении таких критериев должен принять решение об изменении категории риска этого объекта. Контролируемое лицо вправе подать заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории.

Предусмотрена возможность осуществления экспертизы в ходе документарной или выездной проверки.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Письмо Минфина России от 24 января 2022 г. №24-03-08/4090 «O направлении информации о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Если описание (содержащее характеристики) объекта закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик самостоятельно осуществляет описание объекта закупки (сам устанавливает в извещении о закупке все характеристики закупаемого товара, работы, услуги); запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2022 г. №3 «Об использовании информационной системы «Автоматизированный центр контроля «Государственные закупки» Государственной информационной системы управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Порядок разработан в целях совершенствования системы формирования цен договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков (органов исполнительной власти области, государственных казенных учреждений области, государственных бюджетных и автономных учреждений области, государственных унитарных предприятий области) по закупкам малого объема и проведения последующего анализа эффективности проведенных закупок. Уточнено, что Порядок не применяется в отношении закупок малого объема. Кроме того, Порядок не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют гостайну.

Определено, что закупки малого объема осуществляются с использованием функционала АЦК «Госзаказ», обеспечивающего автоматизацию осуществления таких закупок в электронной форме посредством интеграции АЦК «Госзаказ» и электронных торговых систем.

Установлено, что заказчик осуществляет закупку идентичных или однородных товаров, работ, услуг посредством функционала АЦК «Госзаказ» в случае, если общая стоимость заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в течение календарного месяца превышает 50 тыс. руб. (за исключением товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, закупка малого объема которых может осуществляться без использования функционала АЦК «Госзаказ», и товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации мероприятий национальных проектов).

В течение трех рабочих дней после истечения срока проведения закупки в электронной форме заказчик должен выбрать участника закупки, предложившего наилучшие условия исполнения договора, и заключить с ним договор в электронной форме.

В случаях, когда согласно вышеуказанному правилу закупка малого объема не может осуществляться в электронной форме, она осуществляется в бумажной форме.

Также определен порядок учета закупок малого объема.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства Забайкальского края от 19 января 2022 г. №5 «О внесении изменений в Порядок предоставления и применения льготного проездного билета, в том числе размещаемого в электронном виде на микропроцессорной смарт-карте»

Установлено, что в качестве льготного проездного смарт-билета может быть зарегистрирована только банковская карта национальной банковской системы «Мир».

Банковские карты, не являющиеся картами национальной банковской системы «Мир», можно продолжать использовать в качестве льготного проездного смарт-билета до истечения срока их действия.

Приказ департамента информационной политики Краснодарского края от 19 января 2022 г. №1 «О наградной комиссии департамента информационной политики Краснодарского края»

Наградная комиссия департамента информационной политики Краснодарского края является постоянно действующим коллегиальным органом, работающим на общественных началах.

Определены ее функции.

Организационно-техническое обеспечение комиссии поручено отделу правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадров департамента.

Основная форма деятельности комиссии - заседания, которые проводятся по мере необходимости.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Обязательно личное присутствие (передача своих полномочий другим лицам не допускается).

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования.

При положительном решении вопроса наградные материалы и надлежаще заверенная выписка из протокола заседания направляются комиссии по государственным наградам администрации Краснодарского края для принятия окончательного решения.

Прежнее положение о наградной комиссии утратило силу.

Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 января 2022 г. №18-р «Об утверждении методики сбора данных и расчета показателей реализации проектов по решению задач цифрового преобразования (трансформации) отраслей экономики и социальной сферы»

Установлен порядок сбора данных и расчета показателей реализации проектов по решению задач цифрового преобразования (трансформации) отраслей экономики и социальной сферы.

Министерство культуры, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, Министерство национальной политики Удмуртской Республики формируют информацию по показателям.

Показатели формируются раз в год по состоянию на конец отчетного периода в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода.

Перечень показателей включает: долю информации о проведении мероприятий, размещенной на культурно-туристическом портале республики, в общем количестве информации о запланированных мероприятиях на соответствующий год; долю безналичных онлайн-продаж билетов на мероприятия в общем количестве проданных билетов на мероприятия (нарастающим итогом); увеличение общей посещаемости портала (нарастающим итогом).

Первые два показателя оцениваются в процентном соотношении, последний - в тысячах пользователей в год.

Определен алгоритм расчета показателей цифровой трансформации отраслей.

Источниками данных по показателям, используемым в расчете, являются статистическая информация, отчеты исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за соответствующий год.

Приказ департамента цифрового развития Костромской области от 24 января 2022 г. №01 «Об Общественном совете при департаменте цифрового развития Костромской области»

В целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод утверждено положение об Общественном совете при департаменте цифрового развития Костромской области. Определены задачи и функции Общественного совета, которые заключаются в осуществлении общественного контроля. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Закреплены полномочия Общественного совета, а также порядок формирования состава, который образуется в количестве не менее 7 человек и не более 15 человек. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещается на официальном сайте департамента.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Пермского края от 12 января 2022 г. №13-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края акционерному обществу «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» на создание особой экономической зоны в Пермском крае и о внесении изменения в приложение 11 к государственной программе Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1325-п»

Субсидии предоставляются акционерному обществу «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» из бюджета Пермского края.

Определены цели, условия и порядок предоставления средств, отчетность и контроль за их использованием.

Для получения субсидии акционерному обществу необходимо подать заявку по определенной форме с приложением необходимых документов в Министерство промышленности и торговли Пермского края. Заявка и документы должны быть представлены в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Пермского края, утвердившего Порядок. В случае несоответствия представленных заявки и документов установленным требованиям, акционерное общество вправе подать повторную заявку.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат, включенных в направления расходования субсидии, в том числе на возмещение расходов, понесенных акционерным обществом за период с 1 января 2022 года до даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 2 января 2022 года.

Мониторинг законодательства в области

ИКТ за январь 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 14 января 2022 г. №6 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с лицами, указанными в пункте 3 части 9 статьи 14 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»

Если владельцы иностранных сайтов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей не соблюдают установленные запреты, то Роскомнадзор ограничивает переводы и прием платежей в их пользу. Для проверки соблюдения ограничений уполномоченный сотрудник совершает соответствующую сделку.

Также ведомство вправе требовать и получать у кредитных организаций, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании результатов действий по совершению сделки. Правительство РФ урегулировало вопросы взаимодействия с перечисленными субъектами. Оно осуществляется путем направления Роскомнадзором запроса о предоставлении сведений. Приведена его форма. Указано, какие сведения можно получить.

Постановление действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. №41 «О внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Скорректированы правила учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

В соответствующем информационном ресурсе будут дополнительно размещать информацию о медотводах, о положительных ПЦР-тестах и о положительных анализах на антитела.

С помощью ресурса будут формировать извещения о случаях COVID-19 (состав сведений согласно учетной форме №058/у), передавать данные Минцифры для хранения и отображения на портале госуслуг сертификатов о вакцинации или медотводе.

В ресурсе будут отражать наименование и адрес места работы (обучения), дату последующего посещения образовательной организации, дату и час первичной сигнализации (фамилия сообщившего, кто принял сообщение).

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2022 г. №32 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. №248»

Скорректирован порядок предоставления субсидий на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.

Уточнено, что средства выделяются Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». Соглашение о субсидировании заключается с Минфином в ГИИС «Электронный бюджет». Изменено его содержание. Дополнены требования к получателю средств. Его руководитель и главный бухгалтер не должны состоять в реестре дисквалифицированных лиц.

Минфин уполномочен проводить мониторинг достижения результатов предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 21 января 2022 г. №23 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Уточнены правила использования ЕСИА в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.

В частности, предусмотрена возможность получения простой электронной подписи, используемой для предоставления госуслуг, аккредитованными филиалами и представительствами иностранных юрлиц. Установлена возможность автоматического проставления СНИЛС и ИНН в форме регистрации из информационных систем ПФР и ФНС. Упрощена регистрация в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. Они могут не вносить свой СНИЛС до завершения регистрации в ЕСИА (до получения «подтвержденной» учетной записи). Также для иностранных граждан предусмотрена «проактивная» проверка сведений о документе, удостоверяющем личность.

Также скорректированы правила использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 13 января 2022 г. №2 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области связи»

С 1 марта 2022 г. вводится ключевой показатель контроля (надзора) в области связи. Это отношение объектов госконтроля (надзора), по которым принято решение об их отнесении к более низкой категории риска, к объектам госконтроля (надзора), по которым принято решение об их отнесении к более высокой категории риска.

Установлено, что если объект госконтроля (надзора) не отнесен к определенной категории риска, то он считается отнесенным к категории низкого риска. Контрольный (надзорный) орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта госконтроля критериям иной категории риска либо об изменении таких критериев должен принять решение об изменении категории риска этого объекта. Контролируемое лицо вправе подать заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории.

Предусмотрена возможность осуществления экспертизы в ходе документарной или выездной проверки.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Письмо Минфина России от 24 января 2022 г. №24-03-08/4090 «O направлении информации о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Если описание (содержащее характеристики) объекта закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик самостоятельно осуществляет описание объекта закупки (сам устанавливает в извещении о закупке все характеристики закупаемого товара, работы, услуги); запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2022 г. №3 «Об использовании информационной системы «Автоматизированный центр контроля «Государственные закупки» Государственной информационной системы управления общественными финансами министерства финансов Нижегородской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Порядок разработан в целях совершенствования системы формирования цен договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков (органов исполнительной власти области, государственных казенных учреждений области, государственных бюджетных и автономных учреждений области, государственных унитарных предприятий области) по закупкам малого объема и проведения последующего анализа эффективности проведенных закупок. Уточнено, что Порядок не применяется в отношении закупок малого объема. Кроме того, Порядок не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют гостайну.

Определено, что закупки малого объема осуществляются с использованием функционала АЦК «Госзаказ», обеспечивающего автоматизацию осуществления таких закупок в электронной форме посредством интеграции АЦК «Госзаказ» и электронных торговых систем.

Установлено, что заказчик осуществляет закупку идентичных или однородных товаров, работ, услуг посредством функционала АЦК «Госзаказ» в случае, если общая стоимость заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в течение календарного месяца превышает 50 тыс. руб. (за исключением товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ, услуг, закупка малого объема которых может осуществляться без использования функционала АЦК «Госзаказ», и товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации мероприятий национальных проектов).

В течение трех рабочих дней после истечения срока проведения закупки в электронной форме заказчик должен выбрать участника закупки, предложившего наилучшие условия исполнения договора, и заключить с ним договор в электронной форме.

В случаях, когда согласно вышеуказанному правилу закупка малого объема не может осуществляться в электронной форме, она осуществляется в бумажной форме.

Также определен порядок учета закупок малого объема.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2023 г.

Постановление Правительства Забайкальского края от 19 января 2022 г. №5 «О внесении изменений в Порядок предоставления и применения льготного проездного билета, в том числе размещаемого в электронном виде на микропроцессорной смарт-карте»

Установлено, что в качестве льготного проездного смарт-билета может быть зарегистрирована только банковская карта национальной банковской системы «Мир».

Банковские карты, не являющиеся картами национальной банковской системы «Мир», можно продолжать использовать в качестве льготного проездного смарт-билета до истечения срока их действия.

Приказ департамента информационной политики Краснодарского края от 19 января 2022 г. №1 «О наградной комиссии департамента информационной политики Краснодарского края»

Наградная комиссия департамента информационной политики Краснодарского края является постоянно действующим коллегиальным органом, работающим на общественных началах.

Определены ее функции.

Организационно-техническое обеспечение комиссии поручено отделу правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадров департамента.

Основная форма деятельности комиссии - заседания, которые проводятся по мере необходимости.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Обязательно личное присутствие (передача своих полномочий другим лицам не допускается).

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования.

При положительном решении вопроса наградные материалы и надлежаще заверенная выписка из протокола заседания направляются комиссии по государственным наградам администрации Краснодарского края для принятия окончательного решения.

Прежнее положение о наградной комиссии утратило силу.

Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 января 2022 г. №18-р «Об утверждении методики сбора данных и расчета показателей реализации проектов по решению задач цифрового преобразования (трансформации) отраслей экономики и социальной сферы»

Установлен порядок сбора данных и расчета показателей реализации проектов по решению задач цифрового преобразования (трансформации) отраслей экономики и социальной сферы.

Министерство культуры, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, Министерство национальной политики Удмуртской Республики формируют информацию по показателям.

Показатели формируются раз в год по состоянию на конец отчетного периода в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного периода.

Перечень показателей включает: долю информации о проведении мероприятий, размещенной на культурно-туристическом портале республики, в общем количестве информации о запланированных мероприятиях на соответствующий год; долю безналичных онлайн-продаж билетов на мероприятия в общем количестве проданных билетов на мероприятия (нарастающим итогом); увеличение общей посещаемости портала (нарастающим итогом).

Первые два показателя оцениваются в процентном соотношении, последний - в тысячах пользователей в год.

Определен алгоритм расчета показателей цифровой трансформации отраслей.

Источниками данных по показателям, используемым в расчете, являются статистическая информация, отчеты исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за соответствующий год.

Приказ департамента цифрового развития Костромской области от 24 января 2022 г. №01 «Об Общественном совете при департаменте цифрового развития Костромской области»

В целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод утверждено положение об Общественном совете при департаменте цифрового развития Костромской области. Определены задачи и функции Общественного совета, которые заключаются в осуществлении общественного контроля. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Закреплены полномочия Общественного совета, а также порядок формирования состава, который образуется в количестве не менее 7 человек и не более 15 человек. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещается на официальном сайте департамента.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Пермского края от 12 января 2022 г. №13-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края акционерному обществу «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» на создание особой экономической зоны в Пермском крае и о внесении изменения в приложение 11 к государственной программе Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1325-п»

Субсидии предоставляются акционерному обществу «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» из бюджета Пермского края.

Определены цели, условия и порядок предоставления средств, отчетность и контроль за их использованием.

Для получения субсидии акционерному обществу необходимо подать заявку по определенной форме с приложением необходимых документов в Министерство промышленности и торговли Пермского края. Заявка и документы должны быть представлены в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Пермского края, утвердившего Порядок. В случае несоответствия представленных заявки и документов установленным требованиям, акционерное общество вправе подать повторную заявку.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат, включенных в направления расходования субсидии, в том числе на возмещение расходов, понесенных акционерным обществом за период с 1 января 2022 года до даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 2 января 2022 года.