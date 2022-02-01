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«Рексофт» создал компанию «Рексофт.лабс»

Группа компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявляет о создании новой структурной единицы – компании «Рексофт.лабс». В новую компанию группы будут переданы все технологические и продуктовые разработки «Рексофт».

В частности, команда «Рексофт.лабс» будет отвечать за развитие недавно выведенного на рынок решения Skillflex – интегрированной платформы для управления производством цифровых продуктов. Она относится к классу решений Application Lifecycle Management (ALM) и является ключевым компонентом фабрики цифровых продуктов – комплексного предложения «Рексофт» по созданию современного производства ПО в организациях, занимающихся цифровой трансформаций своего бизнеса.

Также «Рексофт.лабс» будет отвечать за партнерские коллаборации группы, направленные на инновационную активность.

Генеральным директором «Рексофт.лабс» назначен Сергей Степанов, директор проектного департамента компании «Рексофт».

Биографическая справка:

Сергей Степанов родился 7 октября 1984 г. в Ленинграде. Учился в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». В 2021 г. закончил MBA в Advanced Management Institute.

Сергей более 15 лет работает в сфере разработки ПО и проектного менеджмента. Он присоединился к команде «Рексофт» в 2007 г. и прошел путь от разработчика до директора проектного департамента компании. Автор принятой в «Рексофт» гибридной модели управления проектами, идеолог платформы Skillflex. Сергей Степанов будет совмещать должности генерального директора компании «Рексофт.лабс» и директора проектного департамента компании «Рексофт».

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