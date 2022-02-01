В «Ростелеком-ЦОД» назначен генеральный директор

С 1 февраля 2022 года генеральным директором компании «Ростелеком-ЦОД» назначен Сергей Бочкарев. На данной позиции он продолжит укреплять лидерство компании на рынке дата-центров и облачных решений. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Сергей Бочкарев окончил Киевское высшее военное дважды Краснознаменное училище связи им. М.И. Калинина, получил экономическое образование в Санкт-Петербургской инженерно-экономической академии, а также окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. С 1994 г. он занимал руководящие должности в финансовых организациях и банках. До прихода в «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев работал заместителем генерального директора «Национальной системы платежных карт» (НСПК), где с 2014 г. отвечал за построение и развитие платежной системы «Мир».

Павел Каплунов, занимавший должность генерального директора «Ростелеком-ЦОД» с 2015 г., покинул компанию. За время работы он внес большой вклад в развитие группы «РТК-ЦОД».