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Askona откроет в «Сколково» R&D-центр

Венчурная студия и R&D Askona получила статус официального партнера фонда «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»). Это открывает для компании доступ к центру технологий искусственного интеллекта Сколтеха. Ресурсы технопарка позволяют развивать направление интернета вещей (IoT) для умного дома, трекинга сна, технологий нового ритейла.

В феврале 2022 г. планируется открытие R&D-центра Askona в «Сколково», где компания будет проводить собственные разработки и реализовывать совместные с фондом и его резидентами проекты. В планах – создание «умной» кровати с возможностью ранней диагностики ряда заболеваний во время сна, экран с сервисом телемедицины сна Somly и других.

Наталья Чернышева, директор по акселерации кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково», сказала: «Включение такого сильного партнера как Askona в экосистему «Сколково» – важное событие для фонда, поскольку компания активно внедряет инновационные решения как в части управления сном, так и новых производственных технологий и материалов. Уверена, что Askona сможет найти в «Сколково» много интересных решений для внедрения, а наши резиденты получат возможность совместного пилотирования на передовой отраслевой площадке».

Исследовательский центр Askona на протяжении многих лет сотрудничает с R&D не только в России, но и за рубежом. Партнерство со «Сколково» дает системный подход и дополнительные возможности для развития новых технологий.

Ксения Шолина, руководитель венчурной студии и R&D Askona Life Group, сказала: «Сейчас мы только на старте наших партнерских отношений со «Сколково» и у нас есть дорожная карта сотрудничества, но, честно говоря, я уверена, что наша совместная работа может перерасти во что-то более грандиозное, ведь цель венчурной студии – стать основой для самой крупной международной компании продуктов для сна, которой стремится стать Askona».

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