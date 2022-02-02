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Skypro: Москва обогнала Санкт-Петербург по интересу к ИТ-профессиям

Аналитики онлайн-университета Skypro проанализировали объем поисковых запросов российских интернет-пользователей и выяснили, какими новыми профессиями и дополнительным образованием активно интересовались россияне в январе 2022 г. По данным исследования, объем поисковых запросов москвичей по теме дополнительного профобразования вдвое превысил поисковый трафик шести крупных городов-миллионеров России.

Москвичи в два раза чаще петербуржцев искали информацию про обучение ИТ-профессиям. Можно предположить, что жители столицы осознают зарплатные и карьерные перспективы отрасли и стараются изучить все аспекты работы конкретных специалистов. Свыше 100 тыс. поисковых запросов москвичей в январе было направлено на общее изучение ИТ-специальностей.

Москва и Санкт-Петербург стали единственными городами, где обобщенные поисковые запросы «обучение разработке и программированию» занимают последнее место в топе популярных параметров поиска.

Каждый пятый (более 40 тыс.) запрос москвичей по темам профобразования в январе был связан с профессией исследователя. Спрос на таких специалистов непрерывно растет с 2017 г., а зарплаты уже на стартовых позициях начинаются с 60 – 80 тыс. руб. 8% запросов жителей столицы было направлено на профессию тестировщика. Именно эта позиция считается одним из самых простых способов вхождения в ИТ-индустрию.

«Москва лидирует в интересе к ИТ, поскольку все цифровые гиганты расположены преимущественно здесь. Перегрев зарплат в индустрии из-за дефицита кадров способствует многократному росту интереса к профессиям. Примечательно, что интерес москвичей к ИТ составляет более половины (51%) всех исследуемых запросов жителей столицы. А Санкт-Петербург уступает столице в этом вопросе более, чем на 30%. Среди остальных регионов выделяется Нижний-Новгород (6%), в котором также расположены филиалы крупных ИТ-компаний. Но скоро такой баланс может измениться, так как крупные компании все чаще нанимают региональных специалистов без необходимости релокации в столицы, а удаленная работа в ИТ становится нормой», — отметил Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Среди других перспективных областей профобучения москвичи выделили курсы финансовой грамотности. Каждый десятый (13%) житель столицы стремится эффективно управлять своими финансовыми ресурсами и даже готов для этого освоить новую профессию.

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