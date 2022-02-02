Softline приобретает ТЦ «Инженер» для усиления своих позиций в консультационных услугах по кибербезопасности

Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о подписании договора о приобретении ТЦ «Инженер». Это приобретение соответствует трехмерной стратегии роста Softline, поскольку оно расширяет возможности компании в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Наличие у ТЦ «Инженер» знаний и навыков в комплаенс, GDPR и в обучении основам кибербезопасности, позволит Softline предоставить новые услуги киберзащиты своим заказчикам. Кроме того, команда из 50 профессионалов ТЦ «Инженер» обладает всем необходимым для оказания соответствующих консультационных услуг, включая анализ соответствия стандартам ISO/IEC 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 27701. В совокупности это укрепляет возможности для Softline для выполнения самых сложных проектов.

«Мы продолжаем последовательно исполнять нашу трехмерную стратегию роста: географического расширения, роста портфеля и развития канала продаж. Это приобретение укрепляет наш портфель услуг в области кибербезопасности, тех самых, которые жизненно необходимы заказчикам по всему миру», – отметил Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline.