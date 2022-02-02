CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Удаленка полезнее для желудка

Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще тех, кто ходит на работу. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающее на территории работодателя и дистанционно, из всех округов страны.

Сотрудники, которые ходят на работу, чаще всего приносят еду из дома — так поступают 57% опрошенных. В буфете своей организации питаются 18% опрошенных, еще 11% ходят на обед в городские столовые, кафе или рестораны. Добраться домой, чтобы пообедать, за время перерыва успевают 4% россиян, а 2% опрошенных заказывают доставку еды в офис. Другие варианты организации питания назвали 4% россиян: «Покупаю булочку к чаю в супермаркете», «Ем на бегу»; «Практикую интервальное голодание».

Приносить на работу ланчбокс с блюдами домашней кухни больше свойственно женщинам (66% против 51% среди мужчин), а питаться в городских кафе и дома — мужчинам. За год, минувший с момента аналогичного исследования SuperJob, ситуация практически не изменилась.

Среди удаленных сотрудников большинство обедает дома (75%), особенно часто так поступают женщины (80% против 71% среди мужчин). Каждый девятый дистанционный сотрудник (11%) в обеденный перерыв выходит перекусить в городское кафе или ресторан — это больше характерно для мужчин (15% против 7% среди женщин). Сервисами доставки пользуются 3% опрошенных.

В том, что обед и перекусы в рабочее время однозначно соответствуют принципам здорового питания, убеждены 13% сотрудников, которые трудятся на территории работодателя, и 15% тех, кто работает удаленно. О том, что их рацион скорее здоровый, чем нездоровый, сообщили 33% «очных» и 45% дистанционных работников. На полное несоответствие обеда и перекусов принципам правильного питания чаще сетуют те, кто ходит на работу (18% против 11% удаленных сотрудников). Тех, кто считает свою еду скорее нездоровой, тоже больше среди работающих на территории работодателя (36% против 29% удаленных сотрудников).

Среди дистанционных работников о соблюдении принципов правильного питания чаще сообщают женщины (в целом 68%). Среди тех, кто ходит на работу, гендерные различия этом вопросе практически отсутствуют: большинство признается, что не соблюдает правила здорового питания в той или иной степени.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 358

Время проведения: 26—31 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на территории работодателя и имеющее обеденный перерыв

Размер выборки: 1600 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику

«Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера

Сорвана сделка, которая дала производителю полуфабрикатов чипов шанс захватить треть мирового рынка

Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple

После учений по «отлучению» от иностранного ПО, Сбербанк покупает бесконечное количество лицензий VMware

Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022