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VK открыла набор на бесплатные курсы по цифровым профессиям для студентов

VK открыла набор в Digital Camp — образовательный проект для старшекурсников, магистрантов, аспирантов и недавних выпускников. В Digital Camp три направления: «ИТ-рекрутмент», «Маркетинг, коммуникации и креатив в ИТ», а также «Digital-маркетинг». Студенты будут учиться под руководством сотрудников компании и отрабатывать навыки на кейсах проектов экосистемы VK, лучшие студенты смогут присоединиться к команде VK.

Студенты будут учиться под руководством опытных экспертов — сотрудников компании. На курсах участники получат прикладные навыки и смогут отработать их на реальных кейсах проектов экосистемы VK.

Интенсивы длятся до трех месяцев. Занятия будут проходить в гибридном формате, их можно совмещать с учебой в вузе. Лучшие выпускники каждого направления получат возможность устроиться в VK.

Студенты направления «Digital-маркетинг» узнают о специфике мирового и российского рынков интернет-рекламы, научатся создавать маркетинговые стратегии, разберутся в рекламной монетизации и продвижении мобильных приложений.

В рамках направления «Маркетинг, коммуникации и креатив в ИТ» участники освоят навыки, необходимые на всех этапах ведения проекта — от оформления брифа и разработки кампании до оценки ее эффективности. Эксперты научат работать с инструментами маркетинга, применять техники генерации креативных идей, а также выстраивать коммуникации с медиа.

Студенты «ИТ-рекрутмента» познакомятся с профессией рекрутера и спецификой его работы в сфере ИТ, научатся составлять профиль кандидата и описания вакансий, поймут, как анализировать эффективность каналов привлечения кандидатов.

«В ИТ все меняется молниеносно — инструменты и подходы, которые были в топе пару лет назад, сегодня могут оказаться на втором-третьем плане. В Digital Camp ребята на практике осваивают самые актуальные и востребованные нетехнические направления, учатся у практикующих экспертов VK. Участники не только погружаются в профессию, но и сразу проверяют теорию на реальных кейсах», — сказала Анна Степанова, директор образовательных проектов VK.

Для обучения в Digital Camp нужно успешно пройти вступительные испытания. Подать заявку можно на сайте» «VK образования» до 28 февраля 2022 г.

VK поддерживает молодых специалистов и запускает программы в своих образовательных центрах на базе ведущих вузов страны. Сейчас открыт набор на бесплатные семестровые онлайн-курсы по аналитике, тестированию и обеспечению доступности. Вся актуальная информация об образовательных инициативах компании для школьников и студентов публикуется в сообществе «VK джуниор».

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