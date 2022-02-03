Московские предприниматели получили 800 тыс. бесплатных консультаций за 10 лет

Около 800 тыс. бесплатных консультаций получили предприниматели за 10 лет от специалистов городского проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Эту услугу оказывают в МБМ с момента его основания в 2012 г. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, всем желающим помогают разобраться в вопросах открытия и ведения собственного дела, а также информируют о городских мерах поддержки.

«В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тыс. консультаций, а всего за 10 лет — около 800 тыс. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом», — сказала Наталья Сергунина.

Самые популярные темы консультаций

По итогам 2021 г. в МБМ составили рейтинг самых популярных вопросов. Чаще всего предприниматели интересовались мерами поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу. Более 30 тыс. обращений (почти 28% от общего числа консультаций) пришлось в 2021 г. на эту тему. Кроме того, предприниматели спрашивали о конкретных видах финансовой помощи, которую можно получить в столице. О субсидиях и грантах речь шла на почти 20 тыс. консультаций (более 18%). Также в тройку лидеров вошел вопрос о государственной регистрации ИП — его задавали специалистам свыше 10 тыс. раз (почти 10%).

Специалисты МБМ также часто помогали определить оптимальную систему налогообложения, подобрать городские помещения для аренды, консультировали по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре юридических лиц.

Как получить консультацию

Получить консультацию можно как лично, так и дистанционно. Во-первых, услугу оказывают в режиме онлайн на сайте mbm.mos.ru. Необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку «Меню» и выбрать раздел «Консультация». Далее нужно определиться с тематикой обращения: например, «Разъяснение налоговых режимов», «Участие в закупках» и «Самозанятость». А в специальном поле можно задать свой вопрос. Специалисты отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса.

Помимо этого, получить консультацию можно по телефону или лично в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах города. Адреса и режим работы центров опубликованы на сайте. Консультации об открытии бизнеса предоставляют еще во флагманских офисах «Мои документы» и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46, в них же можно в режиме одного окна подать документы на регистрацию ИП или ООО. При личном посещении следует соблюдать меры предосторожности: носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Проект «Малый бизнес Москвы» курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает горожанам открывать и развивать свое дело в столице.