МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

МТС объявила о старте программы 5G-инкубации для проектов в области технологий виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), голограмм, ХR-платформ и других решений, которые будут работать в метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности.

Стартапы получат доступ к ИТ-инфраструктуре для разработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы CloudMTS, платформу edge computing и CloudXR Nvidia – решение для стриминга XR-контента c удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества. МТС также предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе AR-очки Rokid X-Craft оснащённые модулем 5G, видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек, 5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

Заявки на участие в программе 5G-инкубации принимаются от команд с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP. Став резидентом центра, стартап получит экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, а также доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС. Пилотные проекты компаний могут быть запущены в тестовых зонах 5G МТС, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС. Компания также обеспечит экспертную поддержку технологических команд в вопросах

Направления набора: XR в области развлечений и обучения; телеприсутствие для организации видеоконференций и видеотрансляций; AR/VR и голограммы для цифровой промышленности; сервисы, использующие машинное зрение для решения производственных задач; наземные (AGV) или летательные аппараты (БПЛА), требующие обмена данными с облачным сервером.

«5G и edge computing — ключевые технологии для реализации концепции метавселенной как нового этапа развития интернета. Они открывают большие возможности для создания сервисов, которые изменят привычное восприятие и способы потребления контента и сервисов. МТС имеет всю необходимую техническую базу для развития таких технологий и в том числе заинтересована в привлечении партнерских решений», — отметил директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.