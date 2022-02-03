В Xsolla назначен CEO

Xsolla, международная компания в области решений для монетизации видеоигр, объявила о назначении Константина Голубицкого на должность CEO. В зоне его ответственности будет лежать развитие Xsolla и выход на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Константин занимал должность СТО Xsolla и управлял запуском, разработкой и маркетингом всех продуктов компании. В Xsolla верят, что динамичный игровой рынок, где для вовлечения и удержания геймеров необходимы смелые и креативные идеи, требует передовых технологических решений и сервисов. Этим назначением Xsolla закладывает прочный фундамент для того, чтобы обеспечить свой дальнейший рост и лидерство в индустрии. За последние 10 лет Голубицкий помог запустить и вывести на рынок более 20 продуктов, которыми пользуются такие крупные игровые компании как Epic Games, NetEase, Nexters, Roblox Corporation, Twitch и Ubisoft.

Ближайшим фокусом Голубицкого станут следующие направления: ррасширение географического присутствия и помощь разработчикам в выходе и продвижении игр на новых рынках; запуск новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр; развитие внутренней культуры компании.

«Мы продолжим активно развивать и запускать новые продукты для монетизации игр, адаптировать их под локальные рынки. В связи с этим мы планируем расширить наше присутствие в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока», — отметил Константин Голубицкий.

Владелец и основатель Xsolla Шурик Агапитов сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет оказывать консультационную поддержку Константину, но его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.

«Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании. С назначением нового CEO я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии», — отметил Шурик Агапитов.