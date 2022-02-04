ГК «Иннотех» вошла в состав НП «Руссофт»

ГК «Иннотех», поставщик решений для цифровизации банковской отрасли, объявила о вступлении в НП «Руссофт» – объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России, ориентированных на глобальный рынок. На данный момент членами ассоциации являются более 250 организаций.

«Руссофт» ставит одной из своих главных целей – развитие индустрии разработки программного обеспечения (ПО) в России, а также содействие экспорту программных продуктов и услуг по разработке ПО. Членство в ассоциации даст ГК «Иннотех» дополнительные преимущества для выхода на международный рынок, установление диалога с бизнес-сообществом и участие в обсуждении ключевых вопросов ИТ-сферы. Объединив ресурсы, участникам будет проще лоббировать интересы компаний, занимающихся разработкой решений в сфере высоких технологий, в частности ПО, и участвовать в формировании консолидированной позиции рынка на законодательном уровне.

«Вместе с другими организациями-членами «Руссофт» «Иннотех» сможет принимать еще более активное участие в формировании позиции сообщества, задавать тренды российской и международной ИТ-отрасли, эффективно отвечать на вызовы современности», – сказал генеральный директор ГК «Иннотех» Игорь Калганов.

«Вступление ГК «Иннотех» в «Руссофт» является во многом знаковым событием: за короткий срок коллеги доказали способность быстрого роста и организации качественной разработки высокотехнологичных продуктов, закрепив за собой статус одной из наиболее перспективных софтверных компаний. Нам необходимо объединять ресурсы с ключевыми игроками, чтобы совместно, единой ИТ-индустрией России, выявлять проблемы отрасли, выносить их на обсуждение с бизнесом и государством, вместе решать и двигаться в сторону реализации ключевых задач страны», – отметил Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».