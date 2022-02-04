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Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay

«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) составила рейтинг самых популярных бесконтактных технологий оплаты проезда в мобильном приложении.

В 2021 г. пассажиры ЦППК чаще всего оплачивали билеты в мобильном приложении с использованием Apple Pay. На втором месте — оплата банковской картой, на третьем — платежная система Google Pay. Замыкает рейтинг Samsung Pay.

Оплачивая в мобильном приложении проезд на электропоездах без предоставления посадочных мест, Apple Pay выбрали 53% пассажиров — это на 4% больше, чем в предыдущем году. Интересна также динамика: по подсчетам аналитиков, количество платежей, совершенных при покупке билета на электропоезд без предоставления места при помощи «яблочных» устройств, к концу года выросло на 7%, в то время как по прочим бесконтактным способам оплаты наблюдается небольшое снижение.

При оплате проезда на фирменных экспрессах в мобильном приложении лидирует банковская карта — 43% от общего числа оплат. Apple Pay с 31% — на втором месте, Google Pay — на третьем.

В совокупности в 2021 г. оплату проезда при помощи мобильного приложения выбрали около 4 млн пассажиров — это почти вдвое больше, чем в 2020 г.

Мобильное приложение устанавливается на смарт-устройства с версией Android не ниже 5.0 и iOS не ниже 12.0. В приложении отображается актуальное расписание всех поездов, можно просмотреть маршрут движения со всеми остановками и купить разовый билет.

Скачать приложение можно в Google Play и App Store.

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