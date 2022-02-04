Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ

С 17 по 20 февраля на ВДНХ пройдут региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0». Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что их победители примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике. Оба состязания проводятся в рамках международной программы First.

«Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны», — сказала Наталья Сергунина.

Она уточнила, что соревнования будут проходить в четырех направлениях. Первые три — это программы First Lego League для детей от 4 до 16 лет — Discover, Explore и Challenge. Их участники занимаются наукой, техникой, инженерией и математикой, решая реальные задачи с помощью игрового обучения.

Также в этом году пройдут состязания в новом направлении — First Tech Challenge. Это программа для развития научных, инженерных и технологических навыков у детей от 12 до 18 лет. Там встретятся ребята с более серьезными разработками в области робототехники.

«В этом году конкурсные задания посвящены грузовым перевозкам. Участники представят уникальные разработки, презентуют их, а также продумают стратегию поведения своих роботов в автономном и управляемом режиме во время соревнований на игровом поле», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В направлениях First Lego League зарегистрирована 81 команда от Москвы и Московской области. В их числе учащиеся столичных детских технопарков «Наукоград» МФЮА, «Москва» и «Мосгормаш». В отборе направления First Tech Challenge будут участвовать 16 команд.

Ребята, которые покажут лучшие результаты, примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0», который пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне в марте 2022 г. Он станет финальным этапом для региональных соревнований России и Казахстана сезона 2021-2022 гг. и открытого чемпионата для команд стран ближнего и дальнего зарубежья. Победители и призеры получат право на участие в международных состязаниях в Бразилии и России.