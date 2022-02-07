«Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации

«Авито недвижимость» фокусируется на стратегическом масштабировании бизнеса и инвестициях в расширение спектра услуг на платформе. Приоритетом стратегии станет цифровизация и расширение сервисов и предложений для сегмента недвижимости. Изменения будут проводиться под руководством Анджея Олейника, нового управляющего директора «Авито недвижимости».

Анджей Олейник в 2021 г. присоединился к команде как член консультационного совета «Авито недвижимость». Анджей родился в Польше, свободно говорит на русском языке. Начал свою карьеру в сфере венчурного капитала и прямых инвестиций, работал в инвестиционных фондах в Польше, является консультантом, бизнес-ангелом и членом Советов директоров в нескольких стартапах. Был одним из основателей и топ-менеджером одного из самых успешных банковских проектов в Европе. Участвовал на разных управляющих ролях по построению компаний в сферах финансов, электронной коммерции, диджитал-маркетинга и цифровой недвижимости на рынках Восточной Европы и Азии. С 2013 г. является экспертом в сфере диджитализации мирового рынка недвижимости.

Анджей Олейник

В роли управляющего директора «Авито недвижимости» Анджей Олейник будет отвечать за стремительно развивающийся бизнес и его цифровую трансформацию: наполнение новыми сервисами и развитие технологичности платформы.

Для поддержки новых инициатив и стратегического развития топ-менеджмент «Авито» запланировал значительные инвестиции в усиление команды, в том числе в разработке и маркетинге. Только в 2023 г. планируется рост команды в «Авито недвижимости» на 35%. В целом компания наймет еще более 900 разработчиков, которые будут совершенствовать текущий продукт, запускать новые сервисы, улучшать пользовательский опыт, делать работу на платформе для всех участников сделки еще более безопасной.