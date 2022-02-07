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Более 168 млрд руб. привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования

Программой льготного кредитования воспользовались 22 тыс. столичных компаний. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что общая сумма займов составила более 168,6 млрд руб. Для участников программы конечная ставка с учетом городской поддержки была от 3% до 7% годовых.

«Сумма льготных кредитов составила более 168,6 млрд руб. Поддержку получили порядка 22 тыс. компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 г. Правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в 2022 г.», — отметила Наталья Сергунина.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 г. В 2021 г. разработали еще три. Так, аналогичную меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 млрд руб. получили почти 4000 компаний. А всего в 2021 г. льготные займы на сумму свыше 78,1 млрд руб. получили 11,3 тыс. компаний.

В 2022 г. Правительство Москвы продолжит поддерживать начинающих предпринимателей. Для компаний и ИП, которые зарегистрированы в столице меньше года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка России) по кредиту на сумму до 5 млн руб.

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