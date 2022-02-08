IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce

Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г.

Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении более десяти лет. В команде более 34 тыс. специалистов, обладающих более чем 40 тыс. сертификатов Salesforce.

«Оставаясь релевантным для рынков Salesforce расширяет линейку продуктов. Внедрение облачных решений на платформе Salesforce становится все более комплексной задачей. Accenture обладает экспертными знаниями отрасли и бизнес-процессов, а также обширным техническим опытом, чтобы помочь клиентам достичь желаемых результатов для бизнеса», – отметил Али Заиди (Ali Zaidi), директор по исследованиям IDC.

В рамках исследования IDC MarketScape аналитики оценили предложения Accenture и 11 других поставщиков на основе набора параметров, чтобы выявить наиболее сильные предложения на рынке. По совокупности этих параметров Accenture и была признана лидером исследования.

В отчете IDC отмечается, что, опираясь на данные клиентов, Accenture переосмысливает их опыт для роста и трансформации бизнеса.

Тот факт, что услуги Accenture на базе платформы Salesforce являются лучшим рыночным предложением, по мнению аналитиков IDC, позволяет клиентам Accenture быстрее получать выгоду от цифровых решений, что и является конечной целью цифровой трансформации бизнеса.

«Мы стали лидерами в пятый раз, и это не случайно. Это результат нашего опыта и уверенности в возможностях платформы Salesforce, что и находит отражение в рейтинге. Мы по-прежнему намерены инвестировать в инновации, таланты, навыки и решения, которые приносят ощутимую пользу клиентам», – сказала Дебора Коррао (Debora Corrao), старший управляющий директор Accenture Salesforce Business Group.

«В России большой спрос на решения в области автоматизации маркетинга и CRM. Мы видим все больше заинтересованности в Salesforce, особенно у фармацевтических компаний, автопроизводителей и компаний технологического сектора», – отметил Ярослав Ивченков, руководитель направления Salesforce Accenture России.

По его словам, рост спроса на облачные технологии, осознание необходимости трансформации бизнеса и увеличение требований к скорости, гибкости и масштабируемости ИТ-решений приведут к росту внедрений Salesforce в ближайшие годы.

«Поэтому мы активно инвестируем, растим и развиваем команду профессионалов в области Salesforce», – сказал Ярослав Ивченков.