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«Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»

«Сбер» и маркетплейс оптовых закупок «на_полке» ― совместный проект «Сбера» и ИТ-компании «Эвотор», запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» для оптовых покупателей. Оформить рассрочку могут предприятия с выручкой до 400 млн руб. в год и расчётным счётом в Сбербанке. Лимит рассрочки ― 3 млн руб., льготный период ― 30 дней.

Рассрочка «Сбера» даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность увеличить оборотные средства и уменьшить кассовые разрывы. Сервис поможет поставщикам сократить дебиторскую задолженность, увеличить средний чек, уменьшить операционные расходы на продажи.

Рассрочка особенно актуальна для сегментов с большим оборотом и высокой частотой закупок ― продуктовых магазинов и сегмента HoReCa (кафе, кофепойнтов) ― основных покупателей на маркетплейсе «на_полке». Подключение рассрочки для поставщика бесплатно и не требует никаких дополнительных соглашений с банком или маркетплейсом. Нужно только подтвердить реквизиты компании. Оплата заказа, купленного в рассрочку, поступит на счёт поставщика в течение двух банковских дней.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы видим потребности предпринимателей и предоставляем им наиболее актуальные цифровые сервисы. Рассрочка закрывает одну из острейших проблем малого бизнеса — кассовые разрывы. Сервис позволяет предпринимателям оплачивать заказ или покупку даже при нулевом балансе счёта. Главные преимущества рассрочки — скорость и доступность: решение по заявке принимается за три минуты, а благодаря интеграции с маркетплейсом "на_полке" оформление рассрочки и платежи происходят в режиме онлайн в формате 24/7».

Алексей Ширяев, руководитель b2b-маркетплейса «на_полке», отметил: «В электронной коммерции модель ʺПокупай сейчас, плати потомʺ становится одним из важных инструментов стимулирования спроса и роста среднего чека. В оптовой торговле поставщикам часто приходится продавать товары с отсрочкой платежа, но это зачастую подрывает их бизнес. Вместе со ʺСберомʺ мы запустили на маркетплейсе сервис рассрочки для b2b-ecommerce, выгодный как покупателям, так и поставщикам. Рассрочка ʺв корзинеʺ от ʺСбераʺ позволяет бизнесу делать закупки чаще и больше, а поставщикам — своевременно получать оплату заказов и увеличивать выручку».

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