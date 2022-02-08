Softline укрепляет свой портфель решений и расширяет бизнес в Индии, за счет приобретения компании Umbrella Infocare

Компания Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в соответствии со своей стратегией трехмерного роста, объявила о подписании договора о приобретении компании Umbrella Infocare, расположенной в Дели. Эта сделка существенно расширит присутствие Softline в Индии, в то же время значительно укрепив позиции компании на глобальном рынке облачных услуг.

Приобретение фирмы ляжет в основу создания глобального Центра Softline по передовым решениям AWS (AWS Centre of Excellence), который обеспечит доступ к услугам по проектированию и разработке облачных решений для клиентов почти в 60 странах.

Основанная в 2012 г. компания Umbrella Infocare специализируется на облачных технологиях. Ее команда, насчитывающая более 200 человек, обладает высокой квалификацией в области услуг Amazon Web Services (AWS) и решений Citrix. Umbrella Infocare имеет статус AWS Premier Consulting Partner по компетенциям AWS Managed Services, Migration и DevOps, а также статус Platinum Plus Consulting Partner от Citrix. Благодаря этому приобретению Softline Group получает возможность предоставлять услуги AWS Managed Services своим клиентам в Индии и по всему миру.

Помимо укрепления портфеля услуг Softline, эта сделка также свидетельствует о стремлении Softline продолжить стремительное расширение своих операций в Индии, где среднегодовой совокупный темп роста на рынке публичных облачных услуг в 2020–2025 гг., согласно прогнозам IDC, составит 21,5%.

Продолжая рассматривать Индию в качестве одного из важнейших рынков, в прошлом году Softline приобрела индийскую ИТ-компанию Embee по предоставлению облачных решений Microsoft в стране.

«Мы обещали нашим инвесторам, что будем совершать разумные приобретения, дающие возможность наращивать потенциал компании на развивающихся рынках. Вот и пример такого приобретения, отвечающего нашей трехмерной стратегии роста. Получив в распоряжение весьма продвинутые навыки проектирования облачных вычислительных сред, мы не только укрепили наше географическое присутствие в Индии и расширили портфель предлагаемых услуг, но и сможем использовать новых талантливых работников и их ценный опыт для предоставления услуг в других странах через наш канал продаж», - сказал Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров группы компаний Softline.

«Навыки, которыми обладает высококвалифицированная и завоевавшая доверие клиентов инженерная команда Umbrella Infocare, востребованы во всем мире. Теперь у нас появилась критическая масса для создания и многократного роста глобального Центра Softline по передовым решениям AWS. Это приобретение, обогатившее нас глубокой экспертизой в области решений AWS и Citrix, как никогда упрочило лидерство Softline на рынке облачных преобразований, в которых сегодня жизненно нуждаются десятки тысяч компаний по всему миру», - отметил Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline.

Следует еще отметить, что Индия является важным рынком для Softline Group, и данное приобретение свидетельствует о нашей твердой решимости предлагать наилучшие решения растущей клиентской базе Softline в этой стране, а также о стремлении выйти на первое место среди поставщиков облачных услуг и решений по информационной безопасности.

О компании Softline

Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.

О компании Umbrella Infocare

Umbrella Infocare обладает статусом AWS Premier Consulting Partner в пяти компетенциях и программах, включая DevOps, Managed Services and Cloud Migration, заказчиками которой является большое количество транснациональных компаний, головной офис которых находится в Индии.

С самого основания компании в 2012 году она опирается в собственной работе исключительно на облачные технологии. В настоящее время в штате компании работает более двухсот сотрудников. Команда Umbrella Infocare работала с 250+ клиентами различного профиля и внедрила более трехсот облачных решений.