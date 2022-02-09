МТС и корейская KT Сorporation будут сотрудничать в создании дата-центров, AI-решений и медиаконтента

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и KT Corporation (KT), компания в сфере информационно-коммуникационных технологий в Республике Корея, подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в развитии новых направлений бизнеса, включая создание дата-центров, совместных решений на основе искусственного интеллекта, а также медиаконтента. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно условиям меморандума, МТС планирует использовать опыт и экспертизу KT, ведущего оператора дата-центров в Корее, в строительстве и эксплуатации ЦОДов на территории России. Для этого компании планируют создать совместное предприятие. МТС и KT намерены развивать стратегическое партнерство в разработке совместных решений с использованием технологий AI, объединив сервис KT по распознаванию голоса GiGA Genie и решения в области видеоаналитики от MTS AI, дочерней компании МТС. Меморандум предусматривает также совместное производство медиа-контента и его вывод на глобальный рынок за счет партнерства с мультимедийной платформой KION от МТС и дочерними медиакомпаниями KT - StudioGenie и Seezn.

«МТС получила возможность изучить опыт и реализовать совместные проекты с корейскими партнерами, которые обладают качественной экспертизой в локализации обработки и хранения данных для глобальных интернет-сервисов. В свою очередь, экосистема МТС обладает компетенциями в области развития и применения компьютерного зрения и видеоаналитики, которые интересны нашим партнерам. И, конечно же, многомиллионные аудитории МТС и КТ могут получить расширенный доступ к каталогам российских и корейских фильмов, а в будущем — и к нашему совместному медийному контенту», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Благодаря сотрудничеству с МТС у нас есть возможность расширить возможности цифрового бизнеса KT по всему миру. Мы также надеемся внести свой вклад в культурное развитие двух стран, знакомя российскую аудиторию с признанным во всем мире корейским видеоконтентом», — отметил президент KT Юн Кенг Лим.

Информация о KT Corporation

KT Corporation – провайдер интегрированных проводных и беспроводных телеком-услуг и поставщик ИКТ-решений в Южной Корее. По итогам 2020 г. группа КТ обслуживала 57,2 млн клиентов, включая 22 млн абонентов мобильной связи, 14,2 млн абонентов фиксированной связи, 9 млн пользователей фиксированного ШПД и 12 млн подписчиков платного ТВ.

Информация о МТС

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.