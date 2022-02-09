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Ольга Шарова возглавила направление видеорешений Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Russia объявила о назначении Ольги Шаровой руководителем направления видеорешений MOBOTIX.

Среди ее целей – поддержание текущей клиентской базы компании, наращивание экспертизы, привлечение новых технологических партнеров и активная работа над новыми востребованными проектами.

Ольга Шарова – выпускница Московского Открытого Государственного Университета (МОГУ), закончила факультет экономики и управления в машиностроении. Обладает 17-летним опытом работы в ИТ-индустрии.

Ранее Ольга отвечала за продажи в крупных иностранных вендорах и российских интеграторах. Успешно занималась реализацией комплексных проектов в разных сферах, в том числе нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, а также в телекоме и государственном секторе.

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Ольга Шарова

О Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает актуальные технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удалённом формате.

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