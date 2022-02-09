SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению

Лидер продуктового направления AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили выступит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022», которая пройдет 10 февраля 2022 года в Москве.

На мероприятии Отари Меликишвили расскажет, как платформа машинного обучения ML Space открывает дорогу в мир возможностей искусственного интеллекта для любого бизнеса — как малого, так и большого. В частности, как бизнесу прийти к машинному обучению самым коротким путем, какие преимущества получает компания, применяя ML на практике.

Кроме того, эксперт продемонстрирует последние реализованные кейсы, приведет конкретные цифры по затратам, срокам и итоговым преимуществам, а также расскажет, почему самым быстрым способом внедрения ML станет платформа SberCloud AI.

ML Space — это платформа для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием и развертыванием моделей машинного обучения, которая обладает всем необходимым для реализации любого кейса машинного обучения и искусственного интеллекта, в том числе единственным в мире сервисом c распределенным обучением на 1000+ GPU на базе суперкомпьютера Christofari.