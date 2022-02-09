Специалисты в сфере ИТ чаще других работают на удаленке

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают ИТ-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны, в том числе специалисты в сфере информационных технологий.

Удаленные работники есть сегодня в 51% компаний. Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала. В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге – 63% компаний.

Больше всего сотрудников с удаленным режимом работы – специалисты в сфере информационных технологий. Так, среди всех опрошенных работодателей, 33% респондентов ответили, что отправили работать домой персонал, занимающийся ИТ-процессами.

Помимо ИТ-департаментов, чаще всего на удаленке также оставляют бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

Число работодателей, практикующих удаленную занятость сегодня одно из самых высоких (51%). Аналогичную ситуацию SuperJob наблюдал в декабре 2020 г. Больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 г.: тогда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Всего две-три недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 93

Время проведения: 2-7 февраля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, где работают сотрудники на удаленке из-за пандемии коронавируса