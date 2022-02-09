В Москве открылся центр цифровых компетенций «Сименс»

«Сименс» открыла в Москве центр цифровых компетенций – благодаря технологиями дополненной реальности он дает возможность наглядно познакомиться с современными технологиями, которые используются в российской промышленности, а также увидеть разработки компании в области цифрового производства, промышленности, интеллектуальной инфраструктуры и здравоохранения. Центр создавался в течение года, общая сумма инвестиций составила 200 тыс. евро. В нем представлено около 40 уникальных решений и приложений, включая промышленный VR, RTLS и технологии искусственного интеллекта.

Появление центра цифровых компетенций в Москве расширило глобальную экосистему, в которую теперь входит 42 таких центра. Общее число посетителей центров по всему миру составляет около 90 тыс. человек в год.

Одна из целей создания центра в Москве – демонстрация возможностей «Сименс» по всем бизнес-направлениям. Для действующих и потенциальных клиентов компании здесь представлены решения для энергосетей, «зеленой» энергетики, технологии цифровых двойников, комплексные системы для обслуживания зданий и предприятий, среды разработки ПО, решения для управления медицинским оборудованием и др. Здесь можно увидеть примеры успешных внедрений в России и за рубежом, а также узнать о преимуществах, полученных благодаря этим проектам.

Кроме того, центр станет площадкой для обучения персонала: инженеры как самой компании, так и ее партнеров познакомятся с решениями, которые до этого были представлены только в Германии. Наконец, в московском центре делается фокус на разработках, которые уже успешно применяются в российской промышленности.

«Открытие центра цифровых компетенций в Москве – знаковое событие для «Сименс», – сказал президент «Сименс» в России Александр Либеров. – Он поможет нашим действующим и потенциальным заказчикам наглядно убедиться в преимуществах решений, которые уже доказали свою эффективность как в нашей стране, так и по всему миру. Центр также станет средоточием знаний о новейших технологиях и инновационных разработках, многие из которых уже доступны в России. «Сименс» стремится укреплять свои позиции лидера в цифровой трансформации промышленности, и мы надеемся, что благодаря центру в стране увеличится число внедрений, приближающих цифровое будущее».