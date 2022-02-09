В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний

В 2021 г. в Москве зарегистрировано более 142 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Свое дело москвичам помогают открывать специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Всего в 2021 г. в столице появилось свыше 142 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 10 тыс. из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ. Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она уточнила, что с помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Еще МБМ проводит обучающие мероприятия, всего в 2021 г. в них приняли участие более 49 тыс. человек.

В МБМ предприниматели могут получить поддержку на разных этапах своей деятельности, от поиска идеи для стартапа до расширения дела и выхода на новые рынки сбыта. Туда обращаются и за консультациями по регистрации бизнеса.

Консультационная поддержка — одно из важнейших направлений деятельности проекта «Малый бизнес Москвы». Ведь при запуске собственного дела всегда возникают вопросы, а найти исчерпывающий ответ в огромном потоке информации бывает нелегко. Со специалистами МБМ можно разобраться во всех нюансах.

В 2021 г. в МБМ провели около 109 тыс. консультаций. Большинство из них было посвящено программам поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу. Также они обращались в «Малый бизнес Москвы», чтобы сотрудники порекомендовали им оптимальный налоговый режим.

Получить консультацию можно несколькими способами. Первый — онлайн на сайте mbm.mos.ru. Для этого необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку «Меню» и выбрать «Консультация». Далее пользователю понадобится определиться с тематикой обращения и задать свой вопрос. Сотрудники отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса. Кроме того, получить консультацию можно по телефону: +7495225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса. Адреса, режим работы и список таких центров опубликованы на сайте проекта. Консультации проводят и во флагманских офисах «Мои документы». Там же можно подать документы на регистрацию ИП или ООО.

Помимо этого, на портале mbm.mos.ru доступно более 20 онлайн-сервисов. Среди них «Законодательный бизнес-дайджест» (здесь можно подписаться на рассылку об изменениях в законодательстве), «Подбор городских помещений для вашего бизнеса», «Записаться в бесплатный коворкинг» и «Подбор режима налогообложения».

Обучающие программы, организованные «Малым бизнесом Москвы», позволяют восполнить недостающие знания, приобрести необходимые навыки. Новичкам проект предлагает обучение предпринимательству с нуля. Каждую неделю проходят десятки вебинаров, тренингов, занятий в рамках курсов, форумов, конференций и деловых встреч. Все они бесплатны.

Так, на тренинге «Генерация бизнес-идеи» слушатели придумывают идеи для бизнеса и оценивают их жизнеспособность. Они исследуют запросы рынка и анализируют, будет ли их дело приносить прибыль не только сегодня, но и в ближайшие годы. А тех, кто хочет научиться основам бизнеса, ждут на пятидневном курсе «Стартап-школа МБМ». Участники узнают, как собрать команду не просто коллег, а единомышленников, как составлять финансовый план фирмы и как запустить рекламную кампанию.

«В прошлом году прошло 48 потоков “Стартап-школы МБМ”. В них приняли участие более 2,1 тыс. человек, которые учились в онлайн- и офлайн-формате», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

МБМ есть что предложить и состоявшимся бизнесменам. В онлайн-академии МБМ для них предусмотрена программа Progress, направленная на развитие действующего бизнеса, и Pro-курсы, предназначенные для углубленного изучения определенных сфер. В прошлом году онлайн-академию МБМ окончили более 3,6 тыс. пользователей.

Разобраться в программах бизнес-обучения помогает онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития». Пользователям нужно пройти комплексное тестирование, чтобы оценить уже имеющиеся профессиональные и так называемые гибкие навыки (успешно решать поставленные задачи, выступать перед публикой, вести переговоры, координировать работу команды, формировать деловые отношения). Когда тест будет завершен, система покажет результаты оценки компетенций и предложит предпринимателю сформулировать свои цели. После этого она предоставит персональные рекомендации по развитию и план обучения: даст ссылки на курсы и вебинары, которые помогут совершить задуманное. Всего с момента запуска онлайн-инструмента в 2019 г. свою траекторию развития построили почти 27 тыс. пользователей.

На портале можно найти и простые инструкции по открытию того или иного дела. Они опубликованы в разделе «Готовые решения». К примеру, будущие фотографы узнают, какую цену назначить за один снимок, репетиторы — где разместить свою анкету, а мастера, которые производят изделия ручной работы, — на каких интернет-площадках продвигать свою продукцию. Количество просмотров раздела превысило отметку в 41 тыс.

После того, как компания или ИП заработает и основные бизнес-процессы станут понятны, предпринимателям советуют не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься саморазвитием. В этом им поможет раздел «Полезные материалы». Он поделен на три блока: «Смотрим», «Слушаем» и «Читаем». Пользователи могут выбрать наиболее удобный для себя формат — видеозаписи, подкасты или статьи. Материалы затрагивают разные темы. Например, что нужно знать о товарных знаках, какие фильмы и сериалы об успешных бизнесменах вдохновят на новые победы, что такое контекстная реклама и как ее настроить, как сотрудничать с блогерами и амбассадорами и как создать креативную рекламу. За год разделом «Полезные материалы» на mbm.mos.ru воспользовались почти 65,7 тыс. раз.

В открытии своего дела помогают и спецпроекты МБМ. Так, «Гайд по открытию — франшиза» предлагает эффективные решения для того, чтобы стать франчайзи — предпринимателем, который купил франшизу и получил право работать под зарекомендовавшим себя брендом с использованием готовой бизнес-модели. А в экосистеме «Все о самозанятости от а до я» можно узнать, каковы преимущества статуса самозанятого, как найти первых клиентов и продвигать свои услуги.