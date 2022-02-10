Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе

Компания Acer подвела итоги работы в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Europe, Middle East and Africa – EMEA) в 2021 году. Достижения Acer в России удостоились четырех наград, в том числе в номинациях «Лучшая прибыль», «Лучший мониторный бизнес», «Лучшее развитие новых направлений» и «Лучший коммерческий бизнес», а также получила серебряную награду в номинации «Лучшая страна 2021 года» в общем списке стран региона EMEA.

Благодаря четкому стратегическому планированию в потребительском сегменте ПК оборот Acer в России вырос на 120% год к году, при этом средняя цена устройства увеличилась на 28%.

Наиболее популярными моделями мониторов за прошедший год стали: KA242Ybi — в потребительском сегменте, Nitro VG270UPbmiipx — в игровом и Predator XB273UGSbmiiprzx — в профессиональном киберспорте. По данным ITResearch, Acer в России в 2021 году заняла долю 12,3% в штучном эквиваленте, обеспечив себе 1 место среди других производителей. При этом рост продаж мониторов под брендом AOPEN составил внушительные 53% YoY.

«В 2021 мы фокусировались на традиционно успешных направлениях, таких как гейминг, защищенные устройства повышенной надежности Enduro, продолжали развивать линейку ConceptD для творческих профессионалов. Кроме того, сейчас мы делаем ставку на новый продукт Aspire Vero, который отвечает трендам современности на ответственное потребление и ESG повестке — конструкция ноутбука на 30% состоит из переработанного пластика», — говорит генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Доля коммерческих продуктов в российском бизнесе компании составила более 35%. Дополнительным фактором привлекательности профессиональных решений Acer стала уникальная программа надежности «Двойная защита капитала», действие которой компания продлила в 2021 году. В рамках этой программы клиенты, зарегистрировавшие покупку в течение 30 дней, в случае неисправности в первый год эксплуатации получат компенсацию, эквивалентную 100% стоимости продукта. При этом отремонтированное устройство остается у покупателя.

«Успех в коммерческом сегменте стал возможен в том числе благодаря активному развитию серверного направления. В течение 2021 года мы осуществляли поставки серверов, высокопроизводительных рабочих станций и систем хранения государственным и коммерческим заказчикам, а также образовательным учреждениям. Продажи серверов Altos (входит в Acer Group) в России выросли кратно, и мы ожидаем аналогичной динамики в 2022 году», — заключает Дмитрий Кравченко.