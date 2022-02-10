Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома

Большинство компаний в 2022 г. планирует использовать гибридный график работы для своих сотрудников (часть рабочего времени работа ведется удаленно, часть – из офиса). При этом, по мнению представителей бизнеса, для самих сотрудников наиболее желаемым является график, когда 2-3 рабочих дня они будут работать из дома, а остальные – из офиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Logitech и Аналитического центра НАФИ.

Пандемия коронавируса в 2020 г. вызвала экстренный переход бизнеса в цифровой формат и принесла с собой набор новых установок и привычек.

Абсолютное большинство компаний (94%) организовывали удаленную работу для своих сотрудников. До сегодняшнего дня 89% работодателей имеют часть сотрудников, выполняющих свои обязанности дистанционно.

Для обеспечения удаленной работы сотрудник должен иметь набор техники: ноутбук или персональный компьютер с гарнитурой и веб-камерой, а также в некоторых ситуациях принтер или сканер.

Результаты исследования Logitech и НАФИ показали, что сотрудники каждой второй компании в гибридном формате работы используют корпоративную и личную компьютерную технику (57%). Это наиболее характерно для среднего бизнеса. 4 из 10 компаний полностью обеспечивают своих работников оборудованием (36%), а вот использование только личной техники сотрудниками пока не распространено (такая ситуация отмечается в 7% компаний).

В начале пандемии из-за новых форм труда большинство представителей бизнеса ощущали снижение продуктивности (82%). За два года к удаленному формату работы добавился гибридный, а продуктивность сотрудников выросла – это отметили 6 из 10 опрошенных (60%).

Большинство компаний планирует в 2022 г. использовать гибридный формат – сочетание удаленной работы и работы из офиса (86%).

При этом, по словам руководителей, среди самих сотрудников наиболее желаемым является формат, когда они будут работать из дома 2-3 дня в неделю (57%).

Популярность такого подхода подкрепляется опытом: по мнению 73% представителей компаний, сочетание удаленной и офисной работы позволяет оптимизировать рабочие места и, как следствие, сократить расходы.

Новые вызовы, связанные с пандемией, значительно ускорили цифровизацию бизнеса. Доля компаний с базовым и средним уровнем цифровизации за последние два года выросла на 13 п.п. до 89%. Одним из главных бизнес-процессов, которые предприятия перевели в электронную среду, стало проведение встреч и переговоров. Чаще всего это проходит с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС).

79% компаний использует в своих офисах комплексные ВКС-решения для конференц-залов, в том числе конференц-камеры и видеобары, 33% используют спикерфоны. Наиболее популярные решения для персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно).

При выборе устройства в первую очередь учитываются его технические характеристики, во вторую – цена.

Согласно данным Logitech и НАФИ, из всех компаний, имеющих оборудование для ВКС, половина (52%) использует его 1-3 раза в неделю, а четверть компаний (24%) – 4-7 раз в неделю.

По мнению участников исследования, возможность удаленного ведения переговоров существенно экономит деньги на транспорт (91%) и время сотрудников (86%), а также улучшает внутрикорпоративные коммуникации (75%). При этом представители малого бизнеса реже соглашаются, что использование видеоконференцсвязи позволяет экономить время при встречах/переговорах (22% не согласны с этим утверждением).

Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сказала: «Все новое всегда воспринимается с настороженностью, приходится сталкиваться и с непониманием, и с ошибками, прежде чем новая система перестанет давать сбои. Но одновременно с этим цифровизация открыла новые возможности в трудоустройстве граждан. Позитивные изменения коснулись матерей. Внедрение дистанционной работы позволило больше времени проводить с семьей, быть одновременно и сотрудником, и родителем. Для граждан с ограниченными возможностями также открылись дополнительные перспективы. Советом Федерации сейчас ведется активная работа по совершенствованию законодательства в сфере цифровизации рынка труда. Мы понимаем, что необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения».

Надежда Сурова, директор центра компетенций «Искусственный интеллект» АНО «Университет 2035», отметила: «Мир давно изменился, стал цифровым. Пандемия подтолкнула людей тому, чтобы повышать уровень цифровой грамотности. Благодаря Минцифры России сейчас есть все возможности для того, чтобы люди могли развивать свои цифровые компетенции, проходить профессиональную переподготовку или получать дополнительное обучение по ИТ-специальностям на программе с государственной поддержкой «Цифровые профессии». Если же говорить о гибридных форматах занятости, которые мы сегодня обсуждаем, хотела бы подчеркнуть: не только сотрудники компаний, но и учащиеся школ, колледжей, вузов были вынуждены из-за пандемии массово перейти на дистанционные и гибридные форматы обучения. И во многом то, что наша страна смогла оперативно и без потери эффективности встать на цифровые рельсы, связано с профессиональным подвигом педагогов. Они не только быстро перестроились на новые форматы работы и взаимодействия с учащимися, прошли необходимую цифровую подготовку, но и поддержали своих подопечных и их родителей в этот сложный период».

Ирина Степанова, руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы компании Logitech, сказала: «Аналитики сходятся в том, что рынок оборудования видеоконференцсвязи растет очень высокими темпами. Это продолжится и после окончания пандемии. Выросло поколение, для которого видеовосприятие и видеокоммуникация являются основой взаимодействия между людьми. По темпам развития российский рынок видеоконференцсвязи не уступает международному, его рост прогнозируют на уровне 15% в год как минимум до 2025 г. Основными факторами для роста будут переход на гибридную работу, гибридное обучение и межкорпоративное общение. Использование облачных платформ приведет к замене устаревших закрытых систем, а сами видеоконференции станут максимально удобными, легкими и доступными».

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ, сказала: «Мы живем в интересное время, когда многие вещи, которые раньше казались странными и применялись редко, становятся нормой. С весны 2020 г. компании вынужденно стали цифровизировать бизнес-процессы. Сейчас 89% компаний имеют средний или высокий уровень цифровизации. Вместе с тем, сохраняется разрыв между уровнем технологической оснащенности предприятий и цифровыми компетенциями работников: представители 75% компаний заявляют, что не проводят цифрового обучения своих сотрудников. В ситуации, когда технологии становятся посредником в коммуникации между работодателем и работником, такое обучение принципиально важно, особенно в плане обеспечения цифровой безопасности и защиты данных. Наши исследования показали, что у 57% россиян есть запрос на улучшение навыков по обеспечению собственной кибербезопасности».

Кирилл Лило, заместитель председателя правления ассоциации «Мой бизнес», сказал: «Весной 2020 г. мы впервые столкнулись с необходимостью масштабно внедрять новые форматы работы, новые технологии. Конечно, были сложности, особенно с переводом в цифровой формат образовательных программ для предпринимателей. С одной стороны, не у всех спикеров и слушателей были необходимые технологические средства для эффективной работы, с другой – предприниматели, пресытившись онлайн-форматами встреч, могли не проявлять такой же интерес, как к офлайн-мероприятиям. Но вместе с тем цифровизация открыла и новые возможности – например, позволила получать услуги и поддержку тем предпринимателям, которые раньше не могли этого делать из-за географических барьеров».

Василий Овчинников, советник генерального директора РФРИТ, сказал: «В конце прошлого года в ответ на вызовы времени появилась новая мера поддержки ускорения цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них будет действовать скидка 50% на приобретение отечественного облачного программного обеспечения, которое позволит диджитализировать разные аспекты современного бизнеса. Скидка распространяется в том числе на программы, которые обеспечивают возможность бесперебойно работать гибридно как удаленно, так и в офисном пространстве. Эту скидку разработчикам, которые готовы будут участвовать в проекте, мы как оператор будем компенсировать из государственного бюджета. Все это очень важно для того, чтобы бизнес быстрее обеспечивал себя инструментами цифровизации, и для стимулирования спроса на лучшие отечественные разработки».

Юлия Галуева, заместитель генерального директора по правовым вопросам, национальная юридическая служба «Амулекс», отметила: «Нюанс, который и работодатель, и сотрудник должны хорошо понимать – дистанционная работа отличается от привычного «офисного» формата. Ситуации, которые можно, при условии присутствия сотрудника в офисе, разрешить «в рабочем порядке», при внедрении гибридного или дистанционного формата занятости так же просто урегулировать не получится. Нужно обо всем договариваться заранее и закреплять договоренности документально. Особенно это касается двух моментов: установленного порядка взаимодействия (получение сотрудником задачи, время на подтверждение получения материалов, время на выполнение, график работы и др.) и компенсации сотруднику использования личных технических средств для обеспечения дистанционной работы. При установлении порядка взаимодействия особенно важно закрепить каналы связи (электронная почта (конкретный адрес), телефон (номер), мессенджер (какой именно), ПО работодателя, куда сотрудник получает удаленный доступ».