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«Сиссофт» развивает направление консалтинга по Autodesk

«Сиссофт» расширяет свой портфель услуг консалтинга и поддержки по решениям Autodesk. Представители «Сиссофт» провели ряд встреч с консалтинговой компанией KPMG, специализирующейся на развитии партнеров Autodesk в разных направлениях, чтобы определить цели сотрудничества и инвестиционное поле для развития партнерства. Об этом CNews сообщили представители компании «Сиссофт».

Со стороны Autodesk в воркшопах участвовали ключевые специалисты по продажам ПО и работе с партнерами. В рамках консультаций партнеры определи основную модель взаимодействия и ключевые рычаги роста услуг технологического консалтинга в России.

«Мы активно инвестируем в дальнейшее развитие консультационных услуг по Autodesk. Консультации KPMG стратегически очень ценны для нас. Команда KPMG помогла "Сиссофт" и Autodesk выявить ключевые точки соприкосновения, разработать совместный поквартальный план и определить задачи, приоритетные для всех участников партнерства», – сказал Алексей Пажильцев, руководитель отдела по работе с ключевыми вендорами компании «Сиссофт».

На сегодняшний день «Сиссофт» оказывает услуги по техническому сопровождению, а также обучению работе с программными продуктами Autodesk.

Autodesk — разработчик программного обеспечения для проектирования. Продукты компании объединены в три крупных блока: «Архитектура, проектирование и строительство», «Разработка и промышленное производство изделий» и «Анимация и графика».

О компании «Сиссофт»

«Сиссофт» — компания в области подбора и поставки программного и аппаратного обеспечения. В продуктовой линейке «Сиссофт» 115 тыс. позиций российских и иностранных вендоров. Компания является ключевым поставщиком решений Atlassian в России, обладателем платинового статуса компании Adobe и Autodesk, статуса Gold многих других производителей программного обеспечения.

Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

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