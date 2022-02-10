Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»

В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а также полное сопровождение на всем протяжении проекта.

Ключевое отличие этого предложения от аналогичных решений – полная кастомизация: вместо того, чтобы адаптировать структуру сервисов заказчика под стандартизированное решение, компания создает решение под конкретный проект.

Также, помимо возможности полной поддержки после завершения проекта, Tietoevry предлагает обучение для сотрудников заказчика, которое позволяет поддерживать решение самостоятельно и не зависеть от провайдера.

В команде Tietoevry есть специалисты по самым популярным зарубежным (AWS, Azure) и российским облакам, а отдел информационной безопасности разработает политики хранения данных в соответствии с российским законодательством.

Про Tietoevry

Tietoevry создает цифровые возможности для корпораций и общества. Это – ведущая цифровая компания с офисами в России и глобальными возможностями. Штаб-квартира Tietoevry находится в Финляндии, и более 24000 экспертов решают задачи международных корпораций и публичного сектора в 90 странах мира.