В Crayon назначен директор направления Modern Workplace

Crayon, международная консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, сообщила о назначении Аркадия Золотовицкого на должность директора направления развития бизнес-решений.

На новой позиции Аркадий займется развитием ключевого направления компании, связанного с внедрением решений по автоматизации бизнес-процессов, проектами по разработке и внедрению корпоративных порталов, а также приложений в Microsoft Teams. Кроме того, Аркадий планирует взаимодействовать с глобальной сервисной командой Crayon, расширяя экспертизу группы по направлению Modern Workplace.

«На сегодняшний день Crayon сформировала уникальный сервисный портфель, отвечающий потребностям наших клиентов и текущим тенденциям на рынке. Мы рады, что Аркадий Золотовицкий присоединился к нашей команде и будет руководить направлением Modern Workplace. Объединение компетенций в этой области позволит успешно внедрять инновации в рабочие процессы, повышая рыночную устойчивость и конкурентоспособность современного бизнеса», — сказал Вадим Юн, генеральный директор компании Crayon в России.

Аркадий Золотовицкий работает в ИТ-сфере свыше 20 лет. Имеет 14 лет опыта в области работы с решениями всего технологического стека Microsoft. Сертифицированный специалист по Teams, Power Platform, SQL Server и управлению изменениями. Преподаватель курса цифровой трансформации MBA в Высшей школе менеджмента.

Прошел путь от разработчика и руководителя проектов автоматизации бухгалтерского и финансового учета крупных производственных компаний до директора по производству программного обеспечения. В последние годы Аркадий принимал участие в проектах цифровой трансформации крупных российских и международных компаний.

C 2008 г. Аркадий работал в должности директора по производству компании i-Sys. С 2012 г. совладелец, член совета директоров i-Sys и директор по развитию, где отвечает за развитие, продажи, маркетинг и создание новых продуктов и сервисов компании, что привело к росту компании с 40 до 150 человек в штате и увеличению оборота более чем в 10 раз.