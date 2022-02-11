Logitech перевыполнила план по использованию переработанного пластика

Logitech объявила, что не только выполнила взятые на себя в 2020 г. обязательства по включению переработанного пластика в 50% своей продукции, но и значительно увеличила этот показатель. По состоянию на декабрь 2021 г. компания применяет вторичный пластик в 65% клавиатур и мышей. Процентное содержание переработанного пластика в каждом продукте варьируется в зависимости от типа, цвета и состава материала и составляет от 20% (в светлых девайсах) до 75% (в темных). Использование вторсырья уменьшает количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу при производстве.

Партнерство Logitech с проверенными поставщиками и совместные исследования, касающиеся применения различных типов вторичного пластика, позволили создать полимеры с богатой цветовой палитрой. На сегодняшний день дизайнерам компании доступно более 30 цветов, что дает возможность максимально увеличить процент переработанного сырья в корпусе устройств Logitech. При этом удается сохранить надежность и эстетическую привлекательность девайсов.

По подсчетам экспертов, только за прошлый год Logitech использовала более 8 тыс. тонн вторсырья для производства своей продукции. Это позволило избавиться от соизмеримого объема первичного пластика на свалках и снизило спрос на полимеры, полученные путем нефтехимического производства. Подобная экономия сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 19 тыс. тонн. Для сравнения: такое количество СО 2 может выделить легковой автомобиль, если проедет 1740 раз вокруг Земли по экватору.

Перевыполнение плана по внедрению вторсырья позволит Logitech к 2030 г. не просто стать углеродно-нейтральной компанией, а выйти на отрицательный уровень нетто-выбросов парниковых газов: то есть при производстве компания будет удалять больше эквивалента СО 2 , чем выделять. Кроме того, Logitech присоединилась к программе по защите климата The Climate Pledge, а также взяла на себя обязательство указывать на упаковке всех своих продуктов подробную информацию о воздействии углерода на окружающую среду.

Logitech все чаще использует переработанный пластик в своих продуктовых линейках, руководствуясь подходом «Дизайн во благо устойчивого развития», в рамках которого особое внимание уделяется благополучию людей и окружающей среды. Для этого компании потребовалось провести множество исследований, так как вторичный пластик зачастую отличается от первичного по механическим свойствам и доступной палитре цветов. Чтобы дать этим полимерам вторую жизнь и не снижать качество готовой продукции, Logitech внедрила в производство новые технологии.

«Теперь у всех потребителей есть возможность выбора: они легко могут приобрести мышь или клавиатуру, которые соответствуют их предпочтениям и образу жизни. Используя при производстве нашей продукции переработанный пластик в больших масштабах, мы не только обеспечиваем спокойствие и уверенность пользователей устройств Logitech, но и оказываем существенное влияние на сокращение нашего углеродного следа», – сказала Дельфина Донн-Крок, генеральный директор направления Logitech С&P.

Пластик — один из наиболее часто используемых материалов в индустрии бытовой электроники, который наносит максимальный вред окружающей среде и при этом отлично поддается переработке и повторному использованию. Logitech берет на себя ответственность за утилизацию электронных отходов. Весь вторичный пластик, используемый в продуктах компании, получен из бытовой электроники с истекшим сроком службы, которая в противном случае могла бы оказаться на свалках. Продукты, созданные с применением вторсырья, сертифицированы соответствующими организациями через SCS Global Services.

«Мы бросаем вызов привычному ведению бизнеса и предпринимаем эффективные меры для внедрения инновационных решений в области разработки материалов и совершенствования всех производственных процессов, чтобы снизить выбросы углерода. Наша конечная цель — оказать положительное влияние на окружающую среду и общество и путем сотрудничества в этой области продвинуть вперед весь сектор бытовой электроники», – отметил Пракаш Арункундрум, руководитель отдела глобальных операций и устойчивого развития Logitech.