В «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по маркетингу и цифровому опыту клиента

Группа «М.видео-Эльдорадо» объявила об организационных изменениях в управляющей команде блока OneRetail («Единый ритейл»). Василий Большаков назначен на позицию директора по маркетингу и цифровому опыту клиента «М.видео-Эльдорадо».

Василий Большаков более 15 лет занимает руководящие позиции в сфере маркетинга и маркетинговых коммуникаций, ранее более семи лет возглавлял маркетинг в бренде «Эльдорадо». В качестве директора по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.видео-Эльдорадо» Василий Большаков будет координировать направления операционного маркетинга, электронной коммерции, программ лояльности и развития клиентских продуктов, отвечая за позиционирование брендов «М.видео» и «Эльдорадо», коммуникационную стратегию и портфельное управление CVP и программами по привлечению и удержанию клиентов для максимизации числа OneRetail-покупателей, развитие продуктового подхода и обеспечение роста цифровизации с фокусом на разворачивание единой OneRetail-платформы для обоих брендов.

В числе его задач также обеспечение эффективности маркетинговых инвестиций, внедрение дифференцированного между брендами подхода к промо, медиа и performance-маркетингу, направленных на привлечение и развитие клиентов.

Большаков приступит к работе с 17 февраля, должность находится в непосредственном подчинении у управляющего директора блока OneRetail Сергея Ли. В роли главы объединённой дирекции по маркетингу и цифровому опыту он сменит Владислава Свириденко, решившего продолжить карьеру за пределами компании.

Управляющий директор блока OneRetail («Единый ритейл») группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Ли, сказал: «Василий обладает необходимой экспертизой и личными качествами, чтобы помочь компании выйти на новый уровень отношений с покупателями и понимания их потребностей за счёт маркетинговых инструментов, аналитики данных и развития сильных сторон двух известных брендов с фокусом на операционную эффективность и партнёрские проекты с вендорами. На протяжении семи лет Василий эффективно руководил маркетингом в «Эльдорадо». В числе его успехов – ребрендинг и обновлённая рекламная стратегия, позволившие бренду привлечь новых клиентов, а также значительный рост онлайн за счёт внедрения новых проектов в области цифрового маркетинга, продаж и CRM. От имени компании благодарю за проделанную работу Владислава Свириденко и желаю ему успехов в дальнейшем карьерном развитии. За несколько лет в компании он принимал активное участие в развитии онлайн-бизнеса и платформы OneRetail, построении отношений с клиентами и улучшении имиджа двух сетей»».

Василий Большаков окончил экономический факультет Новосибирского национального исследовательского государственного университета, имеет степень Executive MBA The Kellogg-WHU. В 2021-2022 гг. занимал должность директора по маркетингу «Мегафона». С 2015 г. Василий Большаков работал в «Эльдорадо» на позиции директора по маркетингу, позже был назначен вице-президентом по маркетингу. После объединения «М.видео» и «Эльдорадо» в 2018 г. и до июля 2020 г. отвечал за маркетинг бренда «Эльдорадо». До этого руководил маркетингом в «ВТБ24» и «Лето банке» (принадлежит ВТБ), работал директором по проектам в МТС и руководителем по рекламе в S7 Airlines.