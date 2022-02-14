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DIS Group будут обучать региональных ИТ-специалистов по интеграции данных

В Астраханском государственном университете стартовал новый курс «Informatica PowerCenter. Интеграция данных для разработчиков». Он предназначен для студентов Факультета цифровых технологий и кибербезопасности. На этих занятиях они смогут изучить одно из ведущих мировых решений в области интеграции данных, основанное на работе со структурами данных в визуальной среде без написания программного кода. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Интеграция данных обеспечивает корректное, эффективное и быстрое перемещение и преобразование данных для их последующего использования в критически важных для бизнеса процессах аналитики или отчетности. По мере развития цифровой трансформации компании сталкиваются с нехваткой специалистов в этой области, в связи с чем по инициативе руководства Астраханского государственного университета был запущен новый профильный курс. Преподавателями выступят эксперты компании DIS Group, которая представляет в России и СНГ решение Informatica PowerCenter, признанное лучшим в мире в сфере интеграции данных.

«Решения по интеграции данных появились на рынке более 20 лет назад, но если раньше они были востребованы только у крупных компаний, то сейчас к ним все чаще обращаются и представители среднего бизнеса. Каждая из этих компаний нуждается в экспертах, знакомых с самыми современными решениями в данной области, но зачастую сталкивается с нехваткой ИТ-специалистов – как в столичных городах, так и в регионах. Мы поддерживаем университеты в их стремлении готовить кадры высочайшей квалификации и рады делиться опытом с молодым поколением специалистов», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Новый курс пройдет в формате инженерного практикума для студентов, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии разработки и администрирование информационных систем». Продолжительность курса составит один семестр.

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