ГК «Астра» и НИИ «АСОНИКА» начинают совместную работу над программно-аппаратными стеками

ГК «Астра» сообщает о подписании меморандума о партнерстве с научно-исследовательским институтом «АСОНИКА» (ООО «НИИ «АСОНИКА»).

Соглашение о партнерстве предусматривает проведение комплексов работ, направленных на проверку и обеспечение полной совместимости ИТ-решений, создаваемых в НИИ «АСОНИКА» и ГК «Астра». Запланированы официальная сертификация продуктов в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux, совместная работа в сферах формирования, внедрения и сопровождения отечественных высокотехнологичных решений, а также участие ГК «Астра» в образовательном процессе НИИ.

Ключевые направления деятельности института — это комплексное математическое моделирование радиоэлектронных средств (РЭС), создание карт рабочих режимов электронной компонентной базы, комплексный анализ показателей надежности и создание цифровых двойников электроники, а также интеграция систем автоматизированного проектирования РЭС, комплексного компьютерного моделирования и технологической подготовки производства. Кроме того, специалисты НИИ занимаются созданием и внедрением автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры «АСОНИКА» в соответствии с требованиями CALS-технологий на этапах проектирования, производства и эксплуатации.

Помимо научной инновационной работы, в институте активно ведется образовательная деятельность: разработка методик обучения автоматизированному проектированию и комплексному компьютерному моделированию РЭС, действуют курсы повышения квалификации и переобучения для профильных специалистов. На базе НИИ «АСОНИКА» в г. Владимир создан Центр компетенций «АСОНИКА» в области моделирования и виртуальных испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на внешние воздействия.

НИИ входит в реестр аккредитованных организаций в сфере ИТ, а разработанные его специалистами продукты включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России.

«Сегодня главная задача – это обеспечение полной совместимости российских САПР электроники, включая систему “АСОНИКА” в части виртуальных испытаний, соответствующих современным национальным стандартам, с российскими операционными системами на базе российских процессоров», — отметил профессор Александр Шалумов, генеральный директор НИИ «АСОНИКА», председатель технического комитета по стандартизации ТК 165 «Системы автоматизированного проектирования электроники».

«Мы объединяем усилия, чтобы уже в ближайшем будущем наполнить внутренний рынок полностью совместимыми российскими ИТ-решениями, которые смогут успешно конкурировать с зарубежными аналогами в части функционала, качества и удобства в использовании, а также будут способны удовлетворить потребности любого заказчика. Отечественная радиоэлектроника сейчас активно развивается, и очень важно еще на этапе производства обеспечить корректную совместную работу всех программных и аппаратных решений. Только в этом случае можно эффективно пользоваться импортонезависимыми технологиями и развивать собственную экономику», — сказал Антон Рудевский, руководитель департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

О группе компаний «Астра»

ГК Astra Linux — участник российского рынка информационных технологий в области разработки системного программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 г. Все продукты ГК «Астра» входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

ГК «Астра» — член ассоциации «Руссофт» и АРПП.