Технологии виртуальной реальности из ОЭЗ «Технополис Москва» помогут освоить профессии токаря и биоинженера

Будущих сотрудников промышленных предприятий с 2022 г. будут обучать с использованием технологий виртуальной реальности, разработанных в особой экономической зоне Москвы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

«Студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), кафедра которого расположена на территории столичной особой экономической зоны «Технополис Москва», с 2022 г. будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности. В стенах учебного заведения разработали четыре приложения, с помощью которых будущие токари и биоинженеры смогут изучать на компьютерах работу станков для фрезеровки или литья деталей из пластмасс, сложные биохимические реакции и процессы», – сказал Александр Прохоров.

Один из симуляторов позволяет обучиться работе на универсальном металлообрабатывающем оборудовании. Он называется «Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ».

Другой носит название «Термопластавтомат» и предназначен для тренировки будущих операторов инжекционно-литьевой машины, которая изготавливает детали из пластмасс методом литья под давлением. Сейчас более трети изделий из полимерных материалов в мире производится с использованием такой технологии. Приложение учит пользоваться не только термопластавтоматом, но и другими частями системы.

Еще два приложения адресованы инновационному медицинскому направлению.

Симулятор «Геномная инженерия» позволяет изучить технологии работы с культурами микроорганизмов, биоинформатическими программами, а также технологии работы с ДНК. А симулятор «Промышленные биотехнологии» знакомит с технологией приготовления питательных сред, буферных и вспомогательных растворов, а также обеспечивает полную имитацию работы биотехнолога.

«Все перечисленные инструменты с 2022 г. внедряются в образовательный процесс студентов, а симуляторы «Геномная инженерия» и «Промышленные биотехнологии» уже применяются при проведении соревнований по одноименным компетенциям WorldSkills Russia. Дополненная и виртуальная реальность совершенствует процесс подготовки кадров для инновационной промышленности, чему в столичной ОЭЗ уделяется большое внимание. Новые образовательные возможности привлекут внимание как действующих предприятий, так и тех, кто запускает, расширяет свои производства и заинтересован в притоке квалифицированных сотрудников», – отметил генеральный директор особой экономической зоны столицы Геннадий Дёгтев.

Разработка виртуальной и дополненной реальности – одна из самых перспективных сфер в 2022 г., при этом специально разработанные виртуальные миры востребованы не только в сфере развлечения, но и в сфере образования – они необходимы преподавателям, школьникам, студентам, сотрудникам производственных и военно-промышленных предприятий и частных компаний.

Использование технологий расширенной реальности в производственных процессах – новый тренд в деятельности промышленных компаний самых разных направлений, считает директор ГБПОУ МГОК Игорь Артемьев.

«Программы-симуляторы помогают студентам и молодым специалистам наработать опыт: изучение станков, технологий, которые с точностью повторяют рабочие процессы на предприятиях, – все это позволит узнать детали, а потом применить знания на практике. Кроме того, это более безопасно, чем работать на серьезной технике без практического опыта. Такие технологии – самый инновационный подход в сфере образования. Они появились благодаря особой экономической зоне, плотной работе с резидентами и условиями, которые для них создала ОЭЗ Москвы», – сказал Игорь Артемьев.

Знакомству молодого поколения с промышленными технологиями посвящены многие проекты особой экономической зоны «Технополис Москва». Большой популярностью пользуются экскурсии на инновационные предприятия – очные и виртуальные, работа «Техноклуба», когда в открытом формате обсуждаются передовые технологии, видеоинтервью с резидентами ОЭЗ о профессиях будущего.

Для тех, кто проявляет особый интерес к работе на предприятиях новой промышленности Москвы, организуются стажировки. Так, в 2021 г. более 240 студентов прошли стажировку по различным специальностям в 20 компаниях столичной особой экономической зоны.