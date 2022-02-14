В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads

В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads. Теперь российские рекламодатели, сертифицированные агентства и разработчики могут размещать свои рекламные предложения в сервисах экосистемы Huawei и в сервисах партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Huawei Ads охватывает более 220 стран и 700 млн пользователей, из которых 83 млн – владельцы премиум-устройств Huawei. Ключевыми регионами для дистрибуции являются Россия, Европа, Средний Восток и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка.

Теперь рекламодателям из России стала официально доступна Huawei Ads — рекламная платформа для продвижения продуктов в фирменных сервисах Huawei, среди которых магазин приложений AppGallery, Petal Search, «Huawei Видео», «Huawei Музыка», «Huawei Книги», Huawei Assistant, «Браузер Huawei» и «Темы Huawei», а также в сервисах партнеров: SSP-партнеры в России «Яндекс» и myTarget (проект VK) и приложения, которые интегрировали рекламный SDK Huawei Ads. Пользователям рекламных платформ «Яндекса» и myTarget уже доступно размещение на площадках Huawei через программатик-аукцион с таргетингом на пользователей в России, а также в скором будущем станут доступны такие регионы, как Латинская Америка и Азия.

На российском рекламном рынке Huawei придерживается стратегии поддержки поставщиков услуг через оказание им финансовой и технической помощи, партнерство и поддержку в расширении бизнеса, а также сотрудничество с поставщиками рекламных услуг. В I квартале 2022 г. в России будет действовать конкурентоспособная система скидок (программа лояльности), которая поможет поставщикам рекламных услуг развивать пользовательскую базу по всему миру.

Huawei Ads предлагает различные форматы размещения рекламных объявлений, которые помогут рекламодателям достичь максимально эффективного результата от проведенной кампании: контекстно-медийная сеть, реклама в магазине приложений AppGallery и в поисковой системе Petal Search. Форматы контекстно-медийной сети включают в себя все ключевые форматы, от Splash (экран-заставка с рекламным объявлением) до формата Rewarded video (видео за вознаграждение).

Оценить эффективность Huawei Ads уже успели российские агентства и бренды. Digital-агентство MGCom, первое сертифицированное агентство на рекламной платформе, использовали Huawei Ads для продвижения приложения государственной лотереи «Столото». Закупка трафика на платформе Huawei Ads получилась в несколько раз выгоднее, чем на других площадках: стоимость установки ниже в 5,8 раз, стоимость регистрации – в 1,5 раза и стоимость нового игрока – в 2,4 раза.

Также агентство занималось продвижением приложения «ВкусВилл», используя все доступные форматы Huawei Ads. Комплексное продвижение позволило достичь следующих результатов: за четыре месяца приложение установили 106 тыс. раз, а новые пользователи совершили 4670 покупок через приложение.

О магазине приложений AppGallery:

AppGallery работает уже более чем в 170 странах и насчитывает 560 млн активных пользователей ежемесячно. С момента запуска AppGallery в мире к платформе присоединились 5,1 млн разработчиков и были интегрированы 173 тыс. приложений с поддержкой HMS Core. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий, таких как игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.

О Huawei Consumer Business Group:

Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов для бренда Huawei.