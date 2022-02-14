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«Яндекс» увеличил расходы на поддержку таксистов и курьеров в период пандемии до 700 млн рублей

Сервисы «Яндекс такси», «Яндекс еда», «Яндекс лавка» и «Яндекс доставка» продлевают финансовую поддержку водителей и курьеров на 2022 г. Как сообщили CNews в пресс-службе сервиса «Яндекс Go», до 700 млн руб. увеличены расходы на поддержку таксистов и курьеров в период пандемии.

Курьеры и водители, выполняющие заказы сервисов «Яндекса», по-прежнему смогут получить финансовую помощь, если они заболели коронавирусом. Кроме того, в рамках поддержки сервисы помогают партнерам организовывать пункты вакцинации, проводить дезинфекцию автомобилей, а также содействуют партнерам в бесплатной выдаче масок и перчаток.

Поддержка водителей и курьеров началась в марте 2020 г., в начале пандемии коронавируса. Общая сумма, выделенная сервисами «Такси», «Еды», «Лавки» и «Доставки» на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров, увеличена до 700 млн руб. Помимо России, программа финансовой поддержки действует еще в восьми странах: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Латвии, Молдавии, Сербии и Эстонии.

«Яндекс такси» также продолжает информировать пользователей и партнеров о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Для водителей-партнеров работают пункты выдачи средств индивидуальной защиты (масок и антисептиков). Кроме того, для них организованы пункты бесплатной вакцинации и пункты дезинфекции автомобилей.

Курьеры-партнеры «Яндекс еды», «Лавки» и «Доставки» также могут пройти бесплатную вакцинацию. Маски и перчатки можно получить в офисах курьерских служб, также их регулярно раздают мобильные бригады. Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции все заказы доставляются бесконтактно. Кроме того, курьерам компания регулярно напоминает о том, как важно чаще пользоваться антисептиками и носить средства защиты.

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