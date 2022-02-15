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Модульбанк реализовал автоматическую регистрацию клиентов в программе «Mastercard бизнес-бонус»

Модульбанк интегрировал программу лояльности «Mastercard бизнес-бонус» в личный кабинет для всех клиентов при открытии счета.

Теперь всем клиентам банка за транзакции по бизнес-карте Mastercard будут начисляться бонусы без дополнительной регистрации в программе. Накопленные бонусы можно обменивать на предложения от партнеров программы. Каждая покупка по бизнес-карте на сумму от 500 руб. принесет 1 бонус.

В новой версии совместной программы Модульбанка и Mastercard участникам достаточно согласиться с правилами программы и далее через личный кабинет управлять бонусами, выбирая подходящие предложения от партнеров. Например, два раза заправившись на АЗС и закупив товары для офиса, можно накопить 4 бонуса и обменять на скидку 15% на тариф «Главный бухгалтер» от проекта «Модульбухгалтерия», а также два бесплатных месяца мобильной связи (и номер в подарок) от оператора «МТТ бизнес».

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