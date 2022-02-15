Samsung Galaxy в «билайне» с выгодой до 40%

«билайн» предлагает своим клиентам приобрести смартфоны Samsung Galaxy по выгодной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами или услугами.

В состав акционного комплекта входят:





смартфон со скидкой;

опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев (в зависимости от модели смартфона);

дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сро-ком на 12 месяцев в сервисе «билайн тв» (12+).

для новых абонентов SIM-карта «билайна» с тарифом, участвующем в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.





В акции представлены смартфоны Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти.

Например, в акционный комплект вместе с Samsung Galaxy A52 объемом 256GB входят оп-ция «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары/услуги стоимостью 4 950 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 45 990 рублей (вне акции) до 31 990 рублей.

Согласно данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика», лидером среди брен-дов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети «билайн», является Samsung. Самыми популярными моделями в России являются: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A12.

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проводится с 7 февраля 2022 года по 8 марта 2022 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна на сайте оператора.