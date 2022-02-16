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Команда «Рексофт.лабс» прошла менторскую программу «Сколково»

«Рексофт.лабс», R&D-подразделение ГК «Рексофт», объявила об успешном прохождении консультационной программы фонда «Сколково» Fast Track.

Консультационная программа Fast Track создана для компаний, планирующих получить статус участника центра «Сколково». Команды, успешно завершившие программу, получают допуск на очную защиту проекта перед экспертами фонда в ускоренном режиме.

Команда «Рексофт.лабс» прошла акселератор со своим флагманским продуктом – решением Skillflex – интегрированной платформой для управления производством цифровых продуктов. Она относится к классу решений Application Lifecycle Management (ALM) и является ключевым компонентом фабрики цифровых продуктов – комплексного предложения «Рексофт» по созданию современного производства ПО в организациях, занимающихся цифровой трансформаций своего бизнеса.

Fast Track включает три основных этапа: диагностику и аудит проекта по критериям

фонда «Сколково», интенсивную менторскую программу по упаковке и структурированию предложения, а также работу с экспертами по рыночному позиционированию продукта. Третья часть программы направлена на подготовку к защите проекта перед экспертной комиссией фонда «Сколково», принимающей решение о включении компании в участники центра.

«Это был интересный и полезный опыт для команды «Рексофт.лабс» и конкретно нашего решение Skillflex. «Рексофт» традиционно специализируется на сервисной разработке и отработке цифровых гипотез в интересах крупных заказчиков. В то время, как Skillflex — это продуктовая разработка. Нам было весьма полезно посмотреть на свой продукт глазами опытных экспертов акселератора, пропустивших через себя сотни успешных кейсов», – сказал Сергей Степанов, генеральный директор компании «Рексофт.лабс».

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