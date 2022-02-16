CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство
|

Минцифры выступило против ввода налога на международные игровые платформы

Минцифры России объявило о том, что финансирование фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Подготовка предложений по созданию фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки ИТ-отрасли. Ожидаемый эффект – повышение привлекательности инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр и развитие сегмента разработки видеоигр.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ericsson признался в возможных выплатах террористам

В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья

Зарплаты российских ИТ-специалистов пробили очередной потолок. Кто сколько получает

Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы

Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных

Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022