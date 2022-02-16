CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Облака
|

Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications

17 февраля в рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» MANGO OFFICE представит клиентам облачную платформу для бесшовного омниканального общения с клиентами.

Алексей Лагутин, руководитель направления проектного внедрения MANGO OFFICE, выступит на конференции с темой «Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications».

Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UCaaS), по мнению эксперта, открывают компаниям большие возможности совместной работы, вне зависимости от практикуемых моделей организации труда. Они позволяют компаниям решать целый комплекс задач: общаться с клиентами, организовывать командную работу, управлять продажами и обслуживанием. При этом подобные решения наиболее эффективны в работе с относительно новой категорией клиентов — поколением Z. Именно эта аудитория сегодня во многом формирует важную часть потребительского рынка.

UCaaS с успехом применяется для организации гибридных команд, которые признаются экспертами стандартом работы для многих отраслей.

Использование унифицированных коммуникаций по облачной модели для организации удаленной работы обеспечивает два ключевых преимущества. Во-первых, UCaaS минимизирует капитальные затраты и кратно упрощает скорость развертывания. Во-вторых, UCaaS дает возможность экспериментировать с форматами работы и численностью удаленных сотрудников. Можно переводить на дистанционную работу отдельные департаменты или проектные команды, открывать гибридные офисы и т.д.

Выступая долгие годы одним из лидеров российского рынка виртуальных АТС и IP-телефонии, MANGO OFFICE с 2019 года развивает облачную систему унифицированных коммуникаций (UCaaS). Унифицированные коммуникации объединяют на одной платформе голосовую и видеосвязь, адресные книги, информацию о присутствии, конференции, средства обмена мгновенными сообщениями и файлами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли

В Рунете хотят блокировать информацию о феминизме наравне с детским порно и пропагандой суицида

В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения

Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд

В третьем пакете мер господдержки ИТ-отрасли России задан фокус на интернет-магазины

В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022