Группа «Т1» стала членом ассоциации «Руссофт»

Группа «Т1» вступила в ассоциацию «Руссофт», объединение компаний-разработчиков программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Цели вступления «Т1» в «Руссофт» – обмен опытом и экспертизой с ключевыми игроками рынка, расширение круга партнеров и возможность участвовать в продвижении интересов ИТ-отрасли.

«Обсуждение задач и болевых точек отрасли в рамках Ассоциации, объединяющей ИТ-компании, важно и для определения общих целей, и для формирования консолидированного и структурированного подхода к их решению. Участие в работе Ассоциации поможет нам сверять свою позицию с отраслевым сообществом в рамках дискуссий и живых встреч, мы сможем содействовать продвижению значимых проектов, которые нацелены на диалог и консолидацию интересов игроков ИТ-рынка», – отметил Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Т1».

«Миссия партнерства – объединение ресурсов с целью формирования благоприятных условий для создания и продвижения в России и за рубежом российских программных продуктов и услуг по разработке ПО», – сказал Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».

О Группе «Т1»

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитических агентств CNews Analytics и TAdviser, группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

О «Руссофт»

«Руссофт» является российским объединением компаний-разработчиков программного обеспечения. «Руссофт» объединяет 251 ИТ-компаний со штатом более 85 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности «Руссофт» являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок.