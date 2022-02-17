Премию Data Fusion Awards 2022 вручат на конференции 14 апреля

CNews и ВТБ — организаторы премии Data Fusion Awards 2022 — вручат награды победителям на конференции Data Fusion в Москве. Премией будут отмечены достижения компаний и госструктур в области объединения, синергии массивов больших данных и алгоритмов работы с ними. Кроме того, награды будут вручены в нескольких специальных номинациях.

Data Fusion 2022

14 —15 апреля состоится вторая международная конференция Data Fusion, на которой специалисты data science, представители бизнеса, власти обсудят инновации в сфере данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Совместная конференция «Сколково» и ВТБ пройдет в онлайн-формате.



Data Fusion — концепция работы с данными и технологиями искусственного интеллекта, цель которого — достичь максимального синергетического эффекта при объединении данных из нескольких источников. Этот подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Он лежит в основе многих процессов — от построения экосистем и формирования стратегии обмена данными между государством и бизнесом, до ESG-повестки и создания метавселенных.

«За последние несколько лет все большую популярность получают технологии, которые позволяют сохранить конфиденциальность первичных данных и при этом — создавать модели для внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Подход Data Fusion позволяет как совершенствовать сервисы для клиентов, так и оптимизировать бизнес-процессы для компаний. Уверен, что проводимая нами совместно с фондом «Сколково» вторая конференция Data Fusion станет не только площадкой для плодотворных дискуссий и интересных идей, но и позволит бизнесу переосмыслить подход по работе с данными», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

На конференции Data Fusion 14 апреля в Москве состоится торжественное награждение победителей премии Data Fusion Awards 2022

Первый день конференции будет посвящен влиянию подхода Data Fusion на развитие индустрии данных, его бизнес-применению в различных отраслях, интеграции в государственную и социальную повестку.

Участники обсудят влияние данных на повышение эффективности работы с клиентами, развитие экосистем искусственного интеллекта в России, Азии и странах Запада, а также практики применения подхода data fusion для решения задач в области ESG. Кроме того, во время дискуссии будут затронуты аспекты создания технологических продуктов будущего и проблемы готовности рынка к их использованию, вопросы этики и повышения доверия ИИ.

Второй день мероприятия посвящен научным исследованиям метода data fusion и докладам data science специалистов. Среди его тем: конфиденциальные вычисления, федеративное обучение; генеративные модели, композитный AI, NLP, компьютерное зрение; развитие российского data science open source сообщества, трансформация профессии дата-сайентист — какая экспертиза будет востребована в будущем и как меняется образовательный трек специалиста

На конференции состоится церемония награждения общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards, на которой будут отмечены лучшие проекты по синергии данных, осуществленные российскими компаниями, образовательными организациями и госструктурами.

Мероприятие также станет финалом соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest с призовым фондом 2 млн рублей, которое проходит с 3 февраля по 3 апреля онлайн.

В 2021 году Data Fusion смотрели зрители из 38 стран, в мероприятии приняли участие около 100 спикеров.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Интерес бизнеса и государства к теме Data Fusion растет с каждым годом во всем мире, а Gartner главными трендами на ближайшие 5 лет назвал фабрики данных, конфиденциальные вычисления и искусственный интеллект. «Сколково» и ВТБ стимулируют развитие цифровой датасферы с помощью прямого обмена международным опытом, приглашая мировых экспертов к обсуждению и решению актуальных бизнес-задач. Мы рады объявить о расширении программы и форматов Data Fusion в этом году. Помимо двухдневной конференции и награждения победителей соревнования, мы учредили премию для наиболее эффективных проектов по анализу и синергии больших данных в различных отраслях. Самые перспективные стартапы ранних стадий будут отмечены наградой в специальной номинации «Сколково» – Data Fusion Rising Stars».

Ознакомиться с программой и присоединиться к конференции можно на сайте data-fusion.ru.