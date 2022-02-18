«Диджитал дизайн» стала первым партнером «Сбера» в программе цифровой трансформации бизнеса

«Сбер» и «Диджитал дизайн» подписали соглашение о партнерстве для содействия цифровой трансформации бизнеса.

Соглашение подразумевает совместную разработку программного обеспечения для корпоративных клиентов с возможностью встраивания в данное ПО цифровых сервисов банка и компаний экосистемы «Сбера». Кроме того, планируется осуществлять информационное взаимодействие и обмен опытом по реализуемым и потенциальным проектам.

Заключение соглашения стало первым шагом в реализации масштабной партнёрской программы «Сбера» с интеграторами и разработчиками ИТ-решений. Программа подразумевает формирование целой сети партнёров на всей территории России.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня мы сделали первый шаг для запуска масштабной партнерской программы с разработчиками ИТ-решений. Благодаря этой программе наши корпоративные клиенты смогут быстро находить партнёров, способных качественно реализовывать проекты цифровой трансформации с интеграцией сервисов и продуктов «Сбера». Первым таким партнёром стала компания «Диджитал дизайн», которая входит в число крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Уверен, что наша совместная работа поможет тысячам предпринимателей повысить эффективность своей деятельности с помощью лучших ИТ-решений, в которые будут органично встроены простые и удобные инструменты «Сбера». Это взаимовыгодное сотрудничество будет одним из драйверов цифровизации бизнеса и, в конечном счёте, повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики в масштабах всей страны».

Генеральный директор компании «Диджитал дизайн» Дмитрий Лившиц отметил: «Мы гордимся тем, что уже более 10 лет «Сбер» является нашим клиентом. Учитывая темпы цифровой трансформации экосистемы «Сбера», мы сейчас выходим на новый уровень сотрудничества. А именно, совместное формирование решений и выполнение проектов для наших общих клиентов. В этом контексте большая роль отведена формированию цифрового рабочего пространства в организациях для обеспечения сквозного контроля бизнес-процессов и повышения скорости работы предприятий. Наша компания имеет богатый опыт по внедрению данного инструмента. Мы очень рассчитываем, что партнерство со «Сбером» позволит нам усилить предложения друг друга на корпоративном рынке в части цифровизации бизнес-процессов и, как следствие, повысить эффективность работы наших общих клиентов».