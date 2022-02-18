Новым CFO InDriver назначен Дмитрий Седов

InDriver, международная mobility-платформа, объявила о назначении Дмитрия Седова на должность CFO компании. Об этом CNews сообщили представители InDriver.

Дмитрий Седов имеет более чем 25-летний опыт работы в корпоративных финансах и инвестиционно-банковской сфере, в основном в технологическом, транспортном и потребительском сегментах экономики. До прихода в InDriver Дмитрий 15 лет работал в Goldman Sachs и покидает позицию руководителя инвестиционно-банковского подразделения в России и СНГ и соруководителя московского офиса Goldman Sachs. В банке Дмитрий отвечал за работу с ключевыми клиентами, а также курировал организацию ряда важных сделок по первичному и вторичному размещению акций, долговому финансированию и слияниям и поглощениям в регионе.

До Goldman Sachs Дмитрий работал в ТМТ-командах инвестиционно-банковских подразделений Lehman Brothers и Donaldson, Lufkin & Jenrette в Лондоне, а также в CAIB Investment Bank в Москве. Дмитрий получил степень MBA в бизнес-школе Университета Дюк в США.

В InDriver Дмитрий возглавит финансовый департамент, где будет отвечать за финансовую стратегию компании, финансовое планирование и корпоративные финансы. Он будет поддерживать как развитие текущих проектов InDriver, так и выход в новые для компании сферы и рынки. Прежний CFO компании Надежда Эверстова продолжит работу в компании в качестве SVP of Finance.

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Компания InDriver была основана в 2013 г. с целью предоставления пассажирам достойной альтернативы агрегаторам такси, чья жесткая ценовая политика основана на алгоритмах. Сервис работает по принципу ценообразования peer-to-peer (равноправная партнерская модель), который позволяет пассажирам и водителям напрямую договариваться обо всех деталях поездки, включая стоимость. Это гарантирует максимально прозрачные и справедливые условия сделки.

Сервис работает в 600+ городах в 39 странах. Штаб-квартира расположена в Маунтин-Вью, Калифорния. Компания имеет офисы в Москве, Якутске, Мехико, Гвадалахаре, Ресифи, Гургаоне и Куала-Лумпуре и насчитывает более 1700 сотрудников по всему миру.