«Сбер» и «Диджитал дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации

«Сбер» и ЗАО «Диджитал дизайн» заключили соглашение о партнерстве при реализации проектов. Стороны планируют совместную разработку программного обеспечения для корпоративных клиентов с возможностью встраивания в данное ПО цифровых сервисов банка и компаний его экосистемы.

Кроме того, в рамках соглашения предусмотрено информационное и технологическое взаимодействие, обмен опытом и информацией о потенциальных и реализуемых проектах, а также сотрудничество с компаниями экосистемы «Сбера».

Заключение соглашения — первый шаг к реализации масштабной партнерской программы «Сбера» с интеграторами и разработчиками ИТ-решений для содействия в цифровой трансформации бизнеса. Эта программа направлена на формирование сети партнеров — разработчиков решений цифровой трансформации и интеграторов продуктов и сервисов «Сбера» на всей территории России.

«Сегодня мы сделали первый шаг для запуска масштабной партнерской программы с разработчиками ИТ-решений. Благодаря этой программе наши корпоративные клиенты смогут быстро находить партнеров, способных качественно реализовывать проекты цифровой трансформации с интеграцией сервисов и продуктов “Сбера”. Первым таким партнером стала компания "Диджитал дизайн", которая входит в число крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Уверен, что наша совместная работа поможет тысячам предпринимателей повысить эффективность своей деятельности с помощью лучших ИТ-решений, в которые будут органично встроены простые и удобные инструменты “Сбера”. Это взаимовыгодное сотрудничество будет одним из драйверов цифровизации бизнеса и, в конечном счете, повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики в масштабах всей страны», – сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

«Уже более 10 лет “Сбер” является нашим клиентом. Учитывая темпы цифровой трансформации экосистемы “Сбера”, мы сейчас выходим на новый уровень сотрудничества. А именно, совместное формирование решений и выполнение проектов для наших общих клиентов. В этом контексте большая роль отведена формированию цифрового рабочего пространства в организациях для обеспечения сквозного контроля бизнес-процессов и повышения скорости работы предприятий. Мы очень рассчитываем, что партнерство со “Сбером” позволит нам усилить предложения друг друга на корпоративном рынке в части цифровизации бизнес-процессов и, как следствие, повысить эффективность работы наших общих клиентов», – отметил Дмитрий Лившиц, генеральный директор «Диджитал дизайн».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира.

Компания «Диджитал дизайн» (Digital Design) — российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов: внедрению систем электронного документооборота, корпоративных порталов, инфраструктурных и мобильных решений, разработке ПО на заказ и информационной безопасности. За более чем четверть века экспертами «Диджитал дизайн» реализовано более 5000 проектов для крупнейших частных и государственных компаний и организаций как в России, так и за рубежом. Помимо внедрения собственных разработок, компания является одним из крупнейших системных интеграторов, реализовав масштабные проекты по проектированию ИТ-инфраструктуры, созданию систем объединенных коммуникаций, а также в областях информационной безопасности, импортозамещения и внедрения мобильных систем и систем автоматизации документооборота и бизнес-процессов.

Помимо разработки и внедрения ИТ-систем, Digital Design занимается передовыми исследованиями и разработками на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.