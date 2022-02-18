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Выручка Epam превысила $3,75 млрд по итогам 2021 года

Компания Epam Systems, поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявила результаты деятельности за IV квартал и весь 2021 г.

Объем выручки за IV квартал вырос на 53,1% по сравнению с аналогичным показателем IV квартала 2020 г. и составил $1,107 млрд. По итогам всего 2021 г. выручка Epam составила $3,758 млрд, что на 41,3 % превышает показатель прошлого года.

Численность персонала Epam на 31 декабря 2021 г. составила около 58,8 тыс. сотрудников, в их числе более 52,6 тыс. производственных специалистов, что на 43,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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